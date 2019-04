La valeur du jour à Paris ERAMET : l'étau se desserre autour de la SLN

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eramet bondit de près de 11% à 65,78 euros, soutenu par une nouvelle rassurante pour la survie de sa filiale calédonienne SLN, au bord de la faillite. Pour sortir de l'ornière, le groupe minier avait demandé en février dernier au gouvernement calédonien d'autoriser la SLN à exporter du minerai de nickel. Il a été entendu. La filiale a désormais le droit d'exporter 4 millions de tonnes de minerai de nickel par an, pour une durée de 10 ans. Ces ventes devraient permettre à la SLN de diminuer son cash-cost à hauteur de 0,60 dollar /livre d'ici à 2021.Eramet ainsi que sa filiale, SLN, ont salué cette décision qui marque une première étape fondamentale dans le déploiement du plan qui vise à rendre la SLN durablement compétitive.Selon eux, cela va induire des retombées bénéfiques pour l'emploi, l'environnement et le territoire dans un contexte de concurrence accrue avec la montée en puissance de nouveaux producteurs de nickel à bas coût.Cette décision favorable s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvetage en trois volets qui doit permettre à la SLN de diminuer de 1,30 dollar/livre son coût de production d'ici à 2021.Ces autorisations d'exports sont une étape clé du premier volet qui vise la mise en place d'un nouveau modèle rééquilibré sur deux métiers, la mine et la métallurgie.Ce rééquilibrage permet de passer d'une exploitation minière exclusivement au service de l'usine, à une meilleure valorisation des gisements grâce aux exportations des minerais à moins forte teneur inadaptés à la transformation métallurgique locale. La fourniture de minerai de haute teneur sera poursuivie pour l'usine de Doniambo.Après cette avancée décisive, le groupe est mobilisé pour déployer les deux autres volets du plan. D'une part, l'amélioration de la performance opérationnelle au travers notamment de la réorganisation de l'usine et du temps de travail sur mine et, d'autre part, la réduction du prix de l'énergie.Concernant le temps de travail sur mine, trois centres miniers sur quatre appliquent déjà le régime 147h par semaine depuis janvier, le quatrième centre étant toujours en grève.Christel Bories, PDG d'Eramet, a commenté : " Je tiens à remercier le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que toutes les parties-prenantes qui ont contribué à cette décision. C'est une marque de confiance dans la réussite de la mise en oeuvre du plan de sauvetage de la SLN. Nous sommes fortement engagés aux côtés des équipes de la SLN à donner un nouvel élan à la société et à l'ancrer durablement dans la création de valeur pour ses salariés ainsi que pour le territoire. "