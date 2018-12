SANOFI : Jefferies passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé sa recommandation sur Sanofi de Conserver à Achat et révisé à la hausse son objectif de cours de 75 à 90 euros. L'analyste révèle que le groupe pharmaceutique est l'un des préférés des brokers. Selon ses estimations, il reste deuxième derrière GSK en termes de multiples de valorisation et de valeur d'entreprise. Une place qui témoigne de son potentiel de hausse, souligne intermédiaire.Ses prévisions de bénéfice par action et de chiffre d'affaires sont globalement en ligne avec le consensus, mais cette "harmonie" masque des objectifs plus optimistes de ventes concernant Dupixent, qui compensent une plus grande prudence sur Lantus.Jefferies pense que le portefeuille de produits en développement offre des options "intrigantes", sous-estimées par beaucoup. Il table à l'avenir sur une augmentation constante des marges.