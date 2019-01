SOLSA 2020 : Un nouveau procédé d'exploration minière

Les premiers tests d'exploration minière conduits sur le terrain dans la mine de bauxite de SODICAPEI, en France, sont achevés. Une étape indispensable dans le développement du projet SOLSA auquel participe Eramet depuis 2016.

Co-financé par l'Union Européenne, le projet SOLSA est un système expert qui combine les technologies du forage sonique, de l'équipement analytique et de l'informatique avec pour but d'améliorer l'efficacité de l'exploration et d'apporter une contribution forte et précieuse à la géométallurgie.

Au-delà du challenge technologique et de l'intérêt scientifique, c'est aussi une formidable aventure humaine qui caractérise ce projet.

C'est en premier lieu une collaboration de partenaires hautement expérimentés issus de différents pays européens (France, Italie, Pays Bas et Lituanie) et de milieux professionnels très divers tels que le secteur de l'industrie minière et géologique (Eramet, SLN, BRGM), le développement technique (INEL-ThermoFisher, Eijkelkamp SonicSampdrill), la recherche industrielle (Eramet IDEAS) et académique (CNRS-CRISMAT, Universités de Vilnius, Trento, Verona et Delft).

A ces experts s'ajoutent une dizaine de jeunes chercheurs ou ingénieurs qui ont été embauchés pour le projet et une quinzaine d'étudiants de différents niveaux (bachelor, masters, écoles d'ingénieurs) qui ont été intégrés, dans le cadre de la 'SOLSA SCHOOL', lors de stages ou de formations organisées par les différents partenaires.

Environ vingt-cinq membres de l'équipe SOLSA, représentant les différentes catégories professionnelles, ont été impliqués lors des tests, et pour la grande majorité, ont été confrontés pour la première fois à la réalité du terrain. Tous en ont retiré une expérience très positive, principalement sur l'enjeu industriel, le travail d'équipe, le partage des compétences et la gestion des aléas.

Le projet SOLSA entre dans sa quatrième et dernière année. Les équipes se focaliseront sur le développement de la partie logicielle pour fournir un système expert complètement abouti et utilisable par le géologue minier dès 2020.