Transformation numérique : Eramet partage son ambition

Depuis dix-huit mois, Eramet conduit une démarche globale de transformation. Partie intégrante de sa stratégie, le numérique est une formidable opportunité pour le Groupe de se réinventer.

A l'image de la nature interconnectée et en évolution permanente, Eramet, groupe minier et métallurgique international, s'adapte au monde d'aujourd'hui… Ainsi commence le film « Eramet Digital Revolution » qui fait appel à l'animation en 3D pour projeter Eramet dans 5 ans et qui donne à voir une entreprise moderne, en symbiose avec son environnement et ses collaborateurs.

Réduction des coûts, meilleure productivité, nouvelles manières collaboratives de travailler, la vision de la transformation portée par Eramet intègre le numérique comme un levier majeur de croissance et de performance, une opportunité de faire mieux et différemment.

Pour conduire sa transformation, Eramet s'appuie sur une équipe numérique transverse constituée d'une vingtaine de collaborateurs dans le monde qui vont à la rencontre des hommes et des métiers, dans les usines et sur les sites, pour tester l'efficacité et le rendement des nouvelles solutions technologiques.

En ressort le rôle essentiel de la data et de son traitement en temps réel. Eramet dispose en effet d'un gisement de données considérable (données géologiques, de planification, d'extraction, données métallurgiques issues des fours et des usines…) qu'il lui appartient de valoriser au service de l'optimisation des flux et des procédés et de la sécurité des salariés.

« Le numérique est une chance pour la compétitivité, l'attractivité mais également pour l'amélioration de la sécurité de nos salariés et de nos métiers » souligne Christel Bories, PDG du Groupe Eramet.