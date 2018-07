Ericsson : projet de réseau pilote 5G à Singapour

23/07/2018 | 12:13

L'équipementier télécoms Ericsson et l'opérateur Singtel annoncent qu'ils prévoient de lancer le premier réseau pilote 5G de Singapour au quatrième trimestre de cette année, réseau qui sera déployé à Buona Vista, hub scientifique de la cité-Etat.



Utilisant ce réseau pilote 5G, les deux groupes envisagent aussi de conduire des essais de drones plus tard cette année.



'Des secteurs tels que les transports, la santé et l'industrie manufacturière peuvent s'appuyer sur la 5G pour accélérer leur transformation numérique et déployer des technologies d'automation avancées', explique le groupe scandinave.



