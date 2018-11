Ericsson : relèvement d'objectifs pour 2020

08/11/2018 | 14:18

A l'occasion d'une journée investisseurs, Ericsson fait part d'un relèvement de son objectif de chiffre d'affaires pour 2020 à entre 210 et 220 milliards de couronnes suédoises, contre 190 à 200 milliards précédemment, essentiellement tirée par sa division réseaux.



En terme de rentabilité, l'équipementier télécoms anticipe désormais une marge opérationnelle comprise entre 15 et 17% en 2020, avec l'arrivée de la 5G et le l'IoT (Internet des Objet) qui devrait selon lui commencer à générer une croissance rentable.



Ericsson explique que sa structure de coûts compétitive lui a permis de progresser au troisième trimestre, pour la première fois depuis 2014, à taux de changes constants, en dépit de la perte de nombreux contrats et activités.



