Ericsson AB : Bon timing en données hebdomadaires 27/09/2019 | 09:19 achat En cours

Cours d'entrée : 78.16SEK | Objectif : 85.4SEK | Stop : 74SEK | Potentiel : 9.26% Le repli de ces dernières semaines a ramené les cours du titre Ericsson AB vers l'importante zone support des 75.92 SEK. Il apparaît opportun d'exploiter ces niveaux de prix en données hebdomadaires.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 85.4 SEK. Graphique ERICSSON AB Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 75.92 SEK en données hebdomadaires.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Avec un PER 2019 de 26.32 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Sous-secteur Communications et réseaux - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ERICSSON AB 0.08% 26 400 CISCO SYSTEMS 12.69% 207 298 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET.. 29.68% 41 817 MOTOROLA SOLUTIONS 49.83% 28 709 NOKIA OYJ -9.99% 27 801 ARISTA NETWORKS 15.81% 18 702 ZTE CORPORATION --.--% 17 739 CIENA CORPORATION 18.37% 6 063 VIASAT, INC. 27.68% 4 614 SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATI.. --.--% 4 611 FIBERHOME TELECOMMUNICATION.. -4.25% 4 467

Données financières (SEK) CA 2019 224 Mrd EBIT 2019 20 926 M Résultat net 2019 10 074 M Trésorerie 2019 21 744 M Rendement 2019 1,58% PER 2019 26,3x PER 2020 16,9x VE / CA2019 1,05x VE / CA2020 0,98x Capitalisation 258 Mrd Prochain événement sur ERICSSON AB 17/10/19 Q3 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 94,70 SEK Dernier Cours de Cloture 77,98 SEK Ecart / Objectif Haut 53,9% Ecart / Objectif Moyen 21,4% Ecart / Objectif Bas -10,2% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Erik Börje Ekholm President, Chief Executive Officer & Director Ronnie Leten Chairman Carl Mellander CFO, Senior VP & Head-Group Function Finance Erik Ekudden Chief Technology Officer & Senior Vice President Torbjörn Nyman Director