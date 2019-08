Ericsson : Credit suisse à l'achat avec la rumeur Buskhe

29/08/2019 | 10:50

Credit suisse confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action de l'équipementier télécoms suédois Ericsson alors que selon des informations de presse, son directeur général Borje Ekholm pourrait démissionner dans les six mois qui viennent. L'objectif de cours est maintenu à 107 couronnes suédoises.



La presse ajoute que le patron opérationnel de Saab, Hakan Buskhe, pourrait prendre la place de M. Ekholm, nommé en janvier 2017. Credit suisse rappelle qu'après avoir baissé de 7% en 2017, le CA d'Ericsson s'est repris de 3% en 2018 et devrait progresser encore de 7% cette année. La marge opérationnelle, tombée à 2,5% en 2017, est ensuite remontée à 6% et Credit suisse l'attend à 9% en 2019.



Les perspectives semblent donc plutôt favorables d'autant que sous la direction (depuis 2010) d'Hakan Buskhe, Saab a vu son CA passer de 24 à 33 milliards de couronnes (en 2018), la marge grimpant de 4 à 7%. 'Bien qu'il n'ait pas d'expérience dans le secteur technologique, nous pensons (que M. Bushke) possède des compétences opérationnelles pour ce poste de direction, comme il l'a démontré chez Saab', écrit Credit suisse.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.