Ericsson : Liberum reste à 'achat' après les résultats

18/10/2019 | 11:22

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 101 couronnes suédoises sur Ericsson, au lendemain des trimestriels de l'équipementier télécoms, accompagnés de propos optimistes de sa direction pour les perspectives de la division réseaux.



'Les dépenses en Amérique du Nord devraient rester élevées en 2020, avec du soutien supplémentaire de Corée du Sud, Japon et Chine', rapporte le broker, qui juge en outre 'de plus grande importance la forte amélioration des ventes et de la rentabilité en services numériques'.



Notant aussi la confiance de la direction dans ses objectifs de marge 2020 et 2022, l'intermédiaire financier relève ses prévisions pour Ericsson et continue de le voir comme 'un moyen attractif d'investir dans le cycle de la 5G en cours'.



