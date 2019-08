Ericsson : Liberum reste à l'achat après les rumeurs

29/08/2019 | 11:57

Liberum confirme sa recommandation d'achat sur l'action Ericsson, avec un objectif de cours de 101 couronnes suédoises, en réaction aux rumeurs d'un changement de PDG.



Selon le journal suédois Dagens Industri, le PDG d'Ericsson, Borje Ekholm, pourrait annoncer sa démission au cours des six prochains mois. Le PDG de Saab, Hakan Buskhe, devrait lui succéder.



'Ericsson nous a indiqué que cette information était une spéculation et une surprise pour eux', a indiqué Liberum dans son analyse.



Cependant, le courtier britannique a déclaré qu'il ne négligerait pas totalement cette rumeur, compte tenu de la récente annonce d'Hakan Buskhe selon laquelle il prévoit de quitter Saab d'ici février 2020 pour faire face à 'un autre défi opérationnel'.



' La solide performance opérationnelle et boursière de Saab sous la direction de Hakan Buskhe ne constitue pas un motif de préoccupation pour les actionnaires d'Ericsson', a ajouté Liberum.



Le bureau d'analyses a précisé que, depuis que le cours de l'action d'Ericsson avait baissé depuis son deuxième trimestre, sa valorisation était devenue 'attrayante'.



