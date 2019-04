Ericsson : optimiste, Liberum remonte sa cible

02/04/2019 | 13:11

Liberum annonce relever son objectif de cours sur le titre du groupe suédois Ericsson, passant de 90 à 101 couronnes suédoises, estimant que celui-ci devrait 'surperformer à nouveau les attentes du marché en 2019'.



Anticipant d'importants investissements de la part des opérateurs nord-américains en matière de 5G et de nouveaux gains de parts de marché aux dépens de Nokia et de Huawei, le courtier britannique se montre ainsi positif pour les prochains trimestres du groupe. Au point de revoir à la hausse ses estimations de ventes et de BPA.



'La faiblesse de la couronne suédoise est également favorable aux résultats', a-t-il ajouté, réitérant au passage sa recommandation 'achat'.





