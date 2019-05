ERICSSON : Credit Suisse adopte une opinion positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a relevé son opinion de Neutre à Surperformance et son objectif de cours de 90 à 107 couronnes suédoises sur Ericsson. Son analyse détaillée des dépenses d'investissement chez les principaux opérateurs de télécommunications mondiaux suggère que la 5G s'avérera être un cycle de mise à niveau plus long et plus important. Ceci, combiné au solide positionnement d'Ericsson dans les équipements radio et les effets de change favorables, conduisent le bureau d'études à augmenter ses estimations de ventes et d'EBIT pour 2020 de 1 % et 5 %.