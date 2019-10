ERICSSON bondit : le démarrage de la 5G plus rapide que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ericsson a présenté des résultats meilleurs que prévu et relevé son objectif de revenus 2020. En conséquence, l’action de l’équipementier télécoms gagne 6,45% à 89,18 couronnes suédoises. L'équipementier télécoms a essuyé une perte nette de 6,9 milliards de couronnes suédoises (636,6 millions d’euros) contre un bénéfice net de 2,7 milliards un an plus tôt.Sa marge brute, corrigée des charges de restructuration - une mesure clé de la rentabilité pour les analystes – a augmenté de 90 points de base à 37,8%, ressortant au dessus du consensus s'élevant à 37,1%.Ericsson a aussi dévoilé une perte opérationnelle de 4,2 milliards de couronnes suédoises, à comparer avec un bénéfice de 3,2 milliards de couronnes suédoises au troisième trimestre 2018.Comme annoncé fin septembre, le groupe a enregistré dans ses comptes une provision de 11,5 milliards de couronnes suédoises (1,12 milliard d'euros) liée à des enquêtes anti-corruption ouvertes aux Etats-Unis.La marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, est ressortie à 11,4%, à comparer avec 7% un an plus tôt et un consensus de 9,3%.Les ventes ont augmenté de 6% à 57,1 milliards, dépassant les attentes. A taux de change et périmètre constants, la progression est de 3%. Elles ont été soutenues par son activité de Réseaux, dont les revenus ont augmenté de 9%, dont 4% en organique, à 39,3 milliards de couronnes suédoises.S'exprimant sur ses perspectives, Ericsson anticipe un marché de la partie radio des systèmes de télécommunication mobile (RAN), son cœur d'activité, en hausse de 5% en 2019, à comparer avec 3% par le passé.Le groupe suédois a par ailleurs rehaussé sa prévision de revenus pour 2020 à 230-240 milliards de couronnes suédoises contre de 210 à 220 milliards précédemment. Il a expliqué ce relèvement par les changes, mais aussi par un démarrage de la 5G plus rapide que prévu.Il cible toujours une marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, dépassant les 10%. Elle est anticipée entre 12% et 14% en 2022 contre plus de 12% auparavant.