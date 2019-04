Ericsson Industry Connect offre des technologies de téléphonie mobile LTE et 5G pour l'industrie

Opportunités pour les PME suisses: Offre une facilité de mise en œuvre, d'administration et d'utilisation grâce aux responsables des services informatiques et technologiques dans les environnements industriels.

Fournit une connectivité pour l'usine et l'entrepôt avec une couverture de réseau mobile dédiée, fiable et sécurisée qui assure une densité de terminaux élevée et une latence prévisible.

Permet une large gamme d'applications industrielles basées sur les technologies de téléphonie mobile, à commencer par la 4G / LTE - et à l'avenir également la 5G.

Stockholm/Berne, le 1er avril 2019 - Ericsson a présenté «Ericsson Industry Connect», une solution de téléphonie mobile facile à utiliser pour accélérer la transformation numérique des entreprises vers l'industrie du futur 4.0. Ericsson Industry Connect est une solution prête à l'emploi qui permet aux opérateurs mobiles d'offrir des réseaux dédiés dans les usines et les entrepôts, à commencer par la 4G / LTE - et à l'avenir la 5G. L'offre complète le portefeuille de produits existant d'Ericsson (Ericsson Private Networks et portefeuille IoT) et ouvre les technologies 4G et 5G à de nouveaux marchés industriels.

Conçue spécifiquement pour les environnements industriels tels que les usines et les entrepôts, la solution de téléphonie mobile dédiée offre une couverture de réseau mobile sûre et fiable avec une densité de terminaux élevée et une latence prévisible. La gestion et l'administration de réseau étant simple d'utilisation pour les responsables des services informatiques et technologiques, la solution vise à rendre la téléphonie mobile rapidement opérationnelle pour les employés des usines et des entrepôts. Grâce à la connectivité sans fil conforme aux normes de l'industrie, Ericsson Industry Connect peut permettre des applications industrielles 4.0 innovantes, telles que:

L'inspection d'un Digital Twin (réplication numérique en temps réel d'une unité physique), créé sur la base de grandes quantités de données provenant de plusieurs capteurs

Des solutions mobiles de réalité augmentée et virtuelle dans le domaine des interactions Homme-machine (IHM), par exemple pour l'affichage des données machines aux travailleurs

Prévention des collisions et commande à distance des véhicules autonomes

Robotique coopérante pour les processus automatisés

Martin Bürki, Country Manager d'Ericsson Suisse, y voit des opportunités pour les entreprises industrielles suisses: «En Suisse, les PME représentent plus de 99% des entreprises. Grâce à cette solution, nous pouvons les aider, ainsi que les clients industriels en général, à devenir plus efficaces sur un marché hautement concurrentiel et, en même temps, à améliorer la qualité. Nous disposons enfin d'une solution de téléphonie mobile générique qui leur apporte une réelle valeur ajoutée grâce à sa facilité de mise en œuvre et de gestion.»

Åsa Tamsons, Senior Vice President, Head of Business Area Technologies and New Businesses, Ericsson, déclare: «Ericsson Industry Connect a été conçu dans le cadre du Design Thinking (design collaboratif), qui consiste à répondre aux besoins des clients industriels en matière de rapidité, de fiabilité et de sécurité, tout en étant facile à installer et à gérer. Ericsson Industry Connect aide les entreprises à passer au niveau supérieur en matière d'automatisation et d'efficacité opérationnelle. Ce dernier complète l'offre des opérateurs mobiles pour les entreprises avec une solution facilement évolutive. Ericsson Industry Connect accroît la pertinence des solutions de téléphonie mobile dans le segment à forte croissance de la connectivité industrielle, grâce au leadership technologique d'Ericsson et à nos investissements antérieurs dans la recherche et le développement».

Scania, fournisseur suédois de solutions de transport, a déjà installé Ericsson Industry Connect dans son atelier de production intelligent de Södertälje, en Suède.

Roger Hartonen, Senior Manager Industrial IT du groupe Scania, déclare: «Une qualité irréprochable ainsi qu'une connectivité rapide et sûre sont pour nous une nécessité absolue dans notre environnement industriel. Ericsson Industry Connect offre une connectivité sans fil fiable qui nous donne une grande flexibilité dans l'atelier de production. Chez Scania, nous favorisons le passage à un mode de transport durable en renouvelant continuellement nos processus de fabrication.»

Pierce Owen, Principal Analyst chez ABI Research, déclare: «Les solutions techniques pour les réseaux LTE privés existent déjà depuis un certain temps - mais avec Industry Connect, Ericsson fait en sorte que les entreprises et les opérateurs mobiles qui souhaitent utiliser cette technologie, puissent profiter des avantages du LTE privé dans les usines et entrepôts avec un véritable business case».

Ericsson Industry Connect fait actuellement l'objet d'une démonstration à la foire de Hanovre sur le stand Ericsson dans le hall 8.

