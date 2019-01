Ericsson : La valeur du jour en Europe - ERICSSON continue sur sa lancée de bons résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ericsson (+1,81% à 80,80 couronnes suédoises) affiche l’une des plus fortes hausses de l’indice OMX30, galvanisés par la publication de résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre consécutif. Entre octobre et décembre, l'équipementier télécoms a essuyé une perte nette de 6,5 milliards de couronnes suédoises (632,5 millions d’euros) contre une perte de 18,5 milliards un an plus tôt. Comme annoncé début janvier, les comptes du trimestre comprennent une charge de restructuration de 6,1 milliards liée à sa filiale BSS, qui fournit des solutions de facturation.La marge brute du groupe, corrigée des éléments exceptionnels - une mesure clé de la rentabilité pour les analystes - est ressortie à 32% contre 25,1% un an plus tôt et un consensus de 31,7%.Elle a bénéficié principalement des réductions de coûts, mais aussi de la montée en puissance de la plateforme ERS (station de base de nouvelle génération) et des progrès réalisés dans l'élagage des contrats de " managed services " mal margés.Ericsson a aussi dévoilé une perte opérationnelle de 1,9 milliard de couronnes suédoises, à comparer avec un consensus Reuters de – 3 milliards et une perte de 19,3 milliards de couronnes suédoises au quatrième trimestre 2017. La marge opérationnelle, hors coûts de restructuration, est ressortie à 4%, en nette amélioration. Elle s'élevait à -29,1% un an auparavant.Outre ses économies, les profits du concurrent de Nokia ont été favorisés par sa croissance. Les ventes ont augmenté de 10% à 63,8 milliards. A taux de change et périmètre constants, la progression est de 4%. Elles ont été soutenues par son activité de Réseaux, dont les revenus ont bondi de 12%, dont 6% en organique, à 41,6 milliards de couronnes suédoises. Ils ont bondi de 18% en Amérique du Nord à 13,99 milliards dans les réseaux. Une bonne nouvelle pour le groupe car cette zone géographique est particulièrement rentable du fait de l'absence de ses concurrents chinois.S'exprimant sur ses perspectives, Ericsson anticipe un marché de la partie radio des systèmes de télécommunication mobile (RAN), son cœur d'activité, en hausse de 2% en 2019. Cette progression est supérieure au consensus. Elle devrait être du même niveau en moyenne entre 2018 et 2023. Les charges de restructuration sont attendues cette année entre 3 et 5 milliards de couronnes suédoises.Le PDG, Börje Ekholm, a enfin indiqué être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2020 d'une marge opérationnelle d'au moins 10%, dont de 15% à 17% pour les équipements de réseau. Ces derniers ont affiché une rentabilité de 17,5% au quatrième trimestre, hors coûts de restructuration.