Ericsson Mobility Report : La 5G arrivera encore plus rapidement que prévu

Le nombre d'abonnements 5G devrait atteindre 1,9 milliards en 2024, grâce à un déploiement accéléré de la part des opérateurs et le passage des utilisateurs aux appareils 5G.

En Europe occidentale, les contrats de téléphonie mobile 5G devraient représenter 40 % du nombre total des abonnements en 2024, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'édition de novembre, et continuer de se classer au troisième rang mondial derrière les États-Unis (63 %) et l'Asie du Nord-Est (47 %).

45% de la population mondiale pourraient bénéficier d'une couverture 5G d'ici à fin 2024.

Stockholm/Berne, le 11 juin 2019 - L'élan et l'engouement dans l'introduction de la 5G ont incité Ericsson à prévoir 400 millions d'abonnements mobiles de haut débit supplémentaires à l'échelle mondiale d'ici à fin 2024. L'édition de juin 2019 du Ericsson Mobility Report prévoit 1,9 milliards d'abonnements 5G, ce qui correspond à une augmentation de près de 27% par rapport aux 1,5 milliards prévus dans l'édition de novembre 2018.

Les prévisions pour les contrats 5G ont également été revues à la hausse pour l'Europe occidentale. En 2024, les contrats de téléphonie mobile 5G devraient représenter 40 % du nombre total des abonnements, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'édition de novembre (29 %) et continuer de se classer au troisième rang mondial derrière les États-Unis (63 %) et l'Asie du Nord-Est (47 %). Ces prévisions se basent sur un volume total de 540 millions d'abonnements mobiles dans cette région du monde. L'Europe occidentale n'est pas seulement parmi les leaders en termes de contrats 5G: avec 32 gigaoctets par mois, elle devrait également se classer au deuxième rang mondial en termes de gestion de données par smartphone en 2024.

D'autres prévisions sont également à la hausse, notamment en raison de l'adoption rapide de la technologie 5G. 45% de la population mondiale pourraient bénéficier d'une couverture 5G d'ici à fin 2024. Cette dernière pourrait même atteindre 65 % grâce aux technologies de partage de spectre permettant des déploiements 5G sur les bandes de fréquences LTE.

Les entreprises de télécommunication présentes sur différents marchés ont activé les réseaux 5G après le lancement des smartphones compatibles avec cette technologie. Sur certains marchés, les fournisseurs se sont également fixé des objectifs plus ambitieux. Selon Martin Bürki, Country Manager d'Ericsson Suisse: « Les chiffres actuels reflètent notre vision du mouvement 5G en Europe de l'Ouest. Dans le cadre du partenariat avec Ericsson, Swisscom s'est fixé l'objectifs de faire bénéficier 90% de la population de la 5G d'ici à fin 2019. Sur le plan international, nos rapides progrès ont suscité un vif intérêt. Nous sommes sur la bonne voie en Suisse et devrons poursuivre nos efforts pour des raisons d'avantages géographiques. Dans le même temps, nous prenons également très au sérieux les préoccupations d'une partie de la population et nous essayons d'y apporter des réponses en expliquant la technologie et notre démarche. »

Le fort engagement des fournisseurs de composants électroniques et d'appareils est également essentiel pour accélérer l'adoption de la 5G. Les smartphones adaptés à toutes les principales bandes de fréquences arriveront sur le marché dans le courant de l'année. Avec de plus en plus d'appareils 5G disponibles et la mise en service progressive des réseaux 5G, plus de 10 millions d'abonnements 5G sont prévus dans le monde d'ici à fin 2019.

L'augmentation du nombre d'abonnements 5G devrait être la plus rapide en Amérique du Nord, avec 63 % d'abonnements mobiles 5G prévus dans la région en 2024. L'Asie du Nord-Est se trouve au deuxième rang (47 %) et l'Europe au troisième (40 %).

Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, déclare: « La 5G décolle définitivement et à un rythme rapide. Ce développement reflète l'enthousiasme des prestataires de services et des consommateurs pour la technologie. La 5G aura un impact positif sur la vie des gens et des entreprises, en réalisant des gains au-delà de l'IdO et de la Quatrième Révolution industrielle. Cependant, les avantages de la 5G ne peuvent être pleinement exploités qu'avec l'élaboration d'un cadre général solide dans lequel la technologie, la réglementation, la sécurité et les partenaires industriels ont tous un rôle à jouer. »

Au premier trimestre 2019, le trafic total de données mobiles a continué à monter en flèche à l'échelle mondiale, avec une hausse de 82 % par rapport à l'année précédente. Il atteindra vraisemblablement 131 Extrabyte par mois d'ici à fin 2024, date à laquelle 35 % de la population devraient avoir accès à des réseaux 5G. Aujourd'hui, il existe 1 milliard de connexions mobiles à l'IdO dans le monde, un chiffre qui devrait atteindre 4,1 milliards à la fin 2024, dont 45% sont représentés par l'IdO Massif. Les industries utilisant Massive IoT sont entre autres les infrastructures reliées à des compteurs intelligents, le domaine de la santé avec des technologies médicales portables et celui des transports avec les capteurs de suivi.

Le rapport de juin 2019 comprend également trois articles rédigés conjointement avec des prestataires de services donnant un aperçu des progrès réalisés dans les marchés qui déploient actuellement la 5G ou le feront dans un future proche.

En collaboration avec l'entreprise australienne Telstra, Ericsson explore les meilleures méthodes pour gérer la demande en constante croissance de données et de vidéos tout en maintenant une bonne expérience client, en particulier pour la diffusion de contenu en direct. La société russe MTS contribue à dessiner l'évolution nécessaire des réseaux mobiles pour assurer un niveau de performance répondant aux attentes des clients durant les préparatifs de la 5G. L'article co-écrit avec Turkcell, entreprise basée en Turquie, met en lumière la gestion de la performance du réseau et des offres de services dans le cadre d'une mise en œuvre réussie de l'accès sans fil fixe (FWA).

Plus d'informations

Découvrez le Ericsson Mobility Report Juin 2019 (PDF, en englais)

Pour obtenir le dossier de presse, des documents d'information et des photos haute résolution, veuillez consulter le site www.ericsson.com/press

Contact presse

Martin Ostermeier, Head of External Communications CU Western Europe

Tél.: +49 (0) 211 534 1157 // e-mail: ericsson.presse@ericsson.com

À propos d'Ericsson

Ericsson est le leader mondial des technologies et services de communication. Le siège de la société se trouve à Stockholm, en Suède. Le 40 pour cent du trafic mondial des radiocommunications mobiles passe par la technologie de réseau d'Ericsson. Avec des solutions et des services novateurs, Ericsson travaille à la vision d'un avenir en réseau dans lequel chaque individu et chaque secteur peut réaliser son plein potentiel.

L'entreprise fondée en 1876 emploie près de 95'000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier et travaille avec des clients dans 180 pays. En 2017, Ericsson a réalisé un chiffre d'affaires de 20,9 milliards d'Euro (201,3 milliards de couronnes suédoises). Le titre Ericsson est coté au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York

Ericsson est présente en Suisse depuis 1964 et emploie aujourd'hui près de 200 collaboratrices et collaborateurs sur son site de Berne. Ericsson assure 60% du trafic de radiocommunication suisse avec ses logiciels et son matériel.