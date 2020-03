Ericsson : choisi pour le réseau 5G du taiwanais Far EasTone

13/03/2020 | 12:47

Ericsson a annoncé vendredi avoir été choisi par l'opérateur de télécommunications taïwanais Far EasTone (FET) pour être le fournisseur de son réseau 5G.



L'équipementier suédois précise que le contrat englobe le logiciel Ericsson Spectrum Sharing, qui partage le spectre entre 4G et 5G en fonction de la demande de trafic.



L'accord inclut également des solutions liées de réseau d'accès 5G basées sur l'intelligence artificielle (IA).



FET indique qu'il prévoit de lancer ses premiers services commerciaux 5G dans la bande 3,5 GHz au cours de l'été 2020.



Ericsson était déjà le fournisseur de l'opérateur concernant ses équipements 4G LTE.



