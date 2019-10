Ericsson : entouré après un relèvement d'objectifs

17/10/2019 | 10:44

L'action Ericsson B grimpe de 6,7% sur l'OMX à la suite des résultats trimestriels de l'équipementier télécoms, marqués par un relèvement de la fourchette cible de revenus pour 2020 à 230-240 milliards de couronnes suédoises, au lieu de 210-220 milliards.



S'il laisse inchangée sa prévision de marge opérationnelle hors charges de restructuration pour l'année prochaine, à 'plus de 10%', le groupe scandinave indique l'attendre désormais entre 12 et 14% pour 2022, et non plus à 'plus de 12%'.



Sur le trimestre écoulé, Ericsson a amélioré sa marge opérationnelle hors exceptionnel de 4,4 points à 11,4%, pour des revenus en croissance de 6% à 57,1 milliards de couronnes suédoises (+3% en données ajustées pour unités et changes comparables).



