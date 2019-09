Ericsson : lourde provision pour corruption aux Etats-Unis

26/09/2019 | 09:10

En vue des résultats trimestriels qui seront présentés le 17 octobre, Ericsson a annoncé hier qu'une provision pour corruption de 12 milliards de couronnes suédoises (plus d'un milliard d'euros) serait alors passée sur les comptes.



L'équipementier télécoms suédois rappelle qu'il coopère depuis 2013 avec la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité boursière américaine, et depuis 2015 avec le ministère américain de la Justice dans le cadre d'une enquête portant sur la loi dite U.S. Foreign Corrupt Practices Act.



Toujours en cours, l'enquête couvre une période allant jusqu'au 1er trimestre 2017, et elle a mis au jour des irrégularités dans six pays dont la Chine, l'Indonésie, l'Arabie saoudite et le Vietnam.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.