Ericsson : perte nette divisée par cinq en 2018

25/01/2019 | 09:18

Ericsson publie une perte nette de 6,3 milliards de couronnes suédoises au titre de 2018, perte divisée par cinq, soit 1,98 couronne par action. En données ajustées, il a engrangé un BPA de 0,27 couronne, contre une perte de 3,24 couronnes par action en 2017.



A 210,8 milliards de couronnes suédoises, le chiffre d'affaires de l'équipementier télécoms a augmenté de 3% en données publiées et de 1% à unités et changes comparables, ce qui marque sa première année de croissance organique depuis 2013.



'Ceci est dû en partie à un marché amélioré, mais aussi à des gains de parts de marché en réseaux du fait d'un portefeuille de produits radio plus compétitif', explique Ericsson, qui proposera un dividende d'une couronne par action pour 2018.



