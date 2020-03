Ericsson : remporte un accord 5G avec Cosmote en Grèce

25/03/2020 | 12:31

Le fabricant suédois d'équipements pour réseaux mobiles Ericsson a annoncé la signature d'un accord pour fournir au plus grand fournisseur de services de communications mobiles de Grèce un équipement de réseau d'accès radio 5G.



L'accord de modernisation du réseau améliorera la qualité, la capacité, la vitesse et l'efficacité opérationnelle du réseau Cosmote, a indiqué le groupe dans un communiqué.



La branche mobile de l'OTE (Hellenic Telecommunications Organisation), qui fait partie de Deutsche Telekom, prévoit de lancer commercialement ses services 5G en 2021.



Ericsson compte actuellement 86 accords commerciaux 5G, dont 39 ont été annoncées publiquement.



