Ericsson : trouve un accord avec Intellectual Ventures

10/06/2019 | 14:08

Ericsson annonce la signature d'un contrat de licence avec Intellectual Ventures. Ce contrat de licence met fin à toutes les actions en justice pour violation de brevet entre les deux entreprises, y compris une action en justice qui a déjà eu lieu cette année et qui a abouti à un verdict du jury de 43 millions USD pour Intellectual Ventures.



Depuis 2012, Intellectual Ventures a intenté plusieurs poursuites en contrefaçon de brevet contre Ericsson aux États-Unis et en Europe. Bien que les termes de l'accord soient confidentiels, Ericsson s'attend à un impact négatif sur le résultat opérationnel au sein de Segment Networks au deuxième trimestre 2019.



' Ericsson possède l'un des portefeuilles de propriété intellectuelle les plus solides du secteur, avec plus de 49 000 brevets délivrés dans le monde entier. Ericsson est le plus gros détenteur de brevets pour la communication mobile ' précise le groupe.



