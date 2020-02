Ericsson : une plate-forme de services réseau basée sur l'IA

14/02/2020 | 15:12

Ericsson a déclaré avoir lancé deux nouvelles offres basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour aider les fournisseurs de services de communication à faire face à la croissance exponentielle des données et aux nouvelles technologies telles que la 5G.



Les deux offres du fabricant d'équipements de télécommunications utilisent l'IA, l'automatisation et l'analyse prédictive afin que les opérateurs puissent sécuriser leurs réseaux et optimiser l'expérience utilisateur.



Ericsson affirme que l'intelligence réseau est capable de réduire les incidents critiques jusqu'à 35%.



Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications a également lancé une nouvelle solution de gestion de l'énergie qui exploite l'intelligence artificielle et l'analyse de données avancée pour optimiser la consommation d'énergie à travers l'infrastructure réseau pour les fournisseurs de services de communication.



