L'Europe de l'Ouest rattrape son retard dans les contrats 5G

Selon les prévisions du nouvel Ericsson Mobility Report, la part de la 5G dans l'ensemble des contrats de téléphonie mobile en Europe de l'Ouest devrait atteindre 55 % d'ici à 2025. Si la région conserve sa troisième place, elle rattrape toutefois son retard et ne se situe désormais plus qu'à un point de pourcentage derrière l'Asie du Nord-Est.

L'introduction de la 5G devrait permettre à l'Europe de l'Ouest de se classer au deuxième rang mondial en termes de gestion de données par smartphone (36 gigaoctets par mois). Avec 45 gigaoctets par mois, l'Amérique du Nord occupe la première place.

League of Legends Park, stade olympique et zones industrielles : en collaboration avec SK Telecom, pionnier mondial de la 5G, les auteurs du rapport fournissent un aperçu de la manière dont la couverture 5G ciblée peut être utilisée pour promouvoir le développement d'applications.

Stockholm/Berne, le 25 november 2019 - Concernant la part de la 5G dans les contrats de téléphonie mobile, la nouvelle édition de l'Ericsson Mobility Report prévoit une forte reprise de l'Europe de l'Ouest en 2025. Avec 55 %, la région se situe juste derrière l'Asie du Nord-Est, qui occupe actuellement la deuxième place du classement avec 56 %. L'Amérique du Nord reste en tête avec 74 %. De plus, l'introduction de la 5G devrait permettre à l'Europe de l'Ouest de se classer au deuxième rang mondial en termes de gestion de données par smartphone (36 gigaoctets par mois). Avec 45 gigaoctets par mois, l'Amérique du Nord continue d'occuper la première place.

Cette tendance favorable à la 5G en Europe de l'Ouest apparaît clairement lorsque l'on compare les chiffres publiés aujourd'hui avec ceux de l'Ericsson Mobility Report de l'été 2019. Bien que l'édition estivale de l'étude ne se soit concentrée que sur la période allant jusqu'en 2024, l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Nord-Est présentent toujours une différence de sept points de pourcentage (respectivement 40 % et 47 %) en termes de proportion des contrats de téléphonie mobile 5G. L'édition de novembre de l'Ericsson Mobility Report, qui couvre une période s'étalant jusqu'en 2025, table quant à elle sur un écart de seulement un point de pourcentage (55 % en Europe de l'Ouest contre 56 % en Asie du Nord-Est).

«L'évolution présentée dans l'Ericsson Mobility Report reflète également la dynamique du marché», explique Stefan Koetz, président du directoire d'Ericsson GmbH. «Parmi les 23 réseaux 5G que nous prenons en charge en tant que fournisseur, on trouve des réseaux aux États-Unis, en Australie et en Corée du Sud, mais aussi en Allemagne, en Espagne et en Suisse. Cela montre clairement que la 5G a également le vent en poupe en Europe.»

La part de 55 % des contrats de téléphonie mobile 5G en Europe de l'Ouest en 2025 repose sur un total de 540 millions de contrats de téléphonie mobile dans cette région. Toutefois, l'amélioration de la position de l'Europe de l'Ouest dans le classement ne devrait pas se limiter aux contrats 5G. Avec 36 gigaoctets par mois, l'Europe de l'Ouest devrait se classer au deuxième rang mondial en termes de gestion de données par smartphone.

La hausse de la consommation de données est également un sujet d'actualité en Suisse. «Au cours des dernières années, le volume de données transportées dans notre pays a doublé tous les 12 à 18 mois. Les réseaux de téléphonie mobile locaux sont saturés. Seule la nouvelle norme 5G peut nous permettre d'éviter l'encombrement du trafic. Nous avons donc tout intérêt à cesser de faire obstruction au développement planifié des infrastructures de téléphonie mobile vers cette nouvelle norme», précise Martin Bürki, Country Manager d'Ericsson Suisse.

Outre les prévisions des experts Ericsson, la nouvelle édition de l'Ericsson Mobility Report apporte de nouveaux éclairages concernant la collaboration entre le fournisseur de réseaux Ericsson et les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, avec notamment les premiers retours d'expérience autour de la 5G.

Dans un article commun avec SK Telecom, l'étude analyse en détail comment et pourquoi l'opérateur de réseau sud-coréen couvre certaines régions du pays avec la 5G, en visant plus précisément le développement de nouvelles applications basées sur cette technologie. SK Telecom fait ainsi la distinction entre les clusters suivants:

Service: stades de sport / eSport sélectionnés

stades de sport / eSport sélectionnés Commercial: dix lieux pertinents du point de vue de la consommation

dix lieux pertinents du point de vue de la consommation Summer: plages et piscines connues

plages et piscines connues B2B: production, Smart City, Smart Office, Smart Hospital

Les clients de SK Telecom utilisent déjà 2,8 fois plus de données via la 5G (26,6 gigaoctets par mois et par smartphone) que via la 4G (9,5 gigaoctets par mois et par smartphone).

Le rapport offre également un aperçu détaillé des plans tarifaires des opérateurs de réseaux mobiles et montre que la plupart des fournisseurs ayant introduit la 5G proposent des forfaits 5G à un prix environ 20 % supérieur à celui d'une offre 4G comparable. Un prix que les consommateurs sont prêts à payer, comme l'a déjà rapporté l'Ericsson 5G Consumer Potential Report de cette année.

À ce jour, Ericsson a déjà conclu 75 contrats et accords commerciaux avec des opérateurs de réseaux mobiles du monde entier. Ericsson est en outre impliqué dans la majorité des réseaux 5G en direct lancés sur le marché. Les 23 réseaux 5G pris en charge par Ericsson dans le monde se situent, entre autres, en Allemagne et en Suisse.

Plus d'informations

Découvrez le Ericsson Mobility Report Novembre 2019 (PDF, en englais)

Pour obtenir le dossier de presse, des documents d'information et des photos haute résolution, veuillez consulter le site www.ericsson.com/press

Contact presse

Martin Ostermeier, Head of External Communications CU Western Europe

Tél.: +49 (0) 211 534 1157 // e-mail: ericsson.presse@ericsson.com

À propos d'Ericsson

Ericsson est le leader mondial des technologies et services de communication. Le siège de la société se trouve à Stockholm, en Suède. Le 40 pour cent du trafic mondial des radiocommunications mobiles passe par la technologie de réseau d'Ericsson. Avec des solutions et des services novateurs, Ericsson travaille à la vision d'un avenir en réseau dans lequel chaque individu et chaque secteur peut réaliser son plein potentiel.

L'entreprise fondée en 1876 emploie près de 95'000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier et travaille avec des clients dans 180 pays. En 2017, Ericsson a réalisé un chiffre d'affaires de 210,8 milliards de couronnes suédoises. Le titre Ericsson est coté au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York

Ericsson est présente en Suisse depuis 1964 et emploie aujourd'hui près de 200 collaboratrices et collaborateurs sur son site de Berne. Ericsson assure 60% du trafic de radiocommunication suisse avec ses logiciels et son matériel.