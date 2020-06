ERYTECH Pharma : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Erytech Pharma a présenté deux posters lors de la conférence virtuelle 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). La première présentation concerne TRYbeCA-1. Il s'agit d'une étude clinique de phase 3 contrôlée et randomisée évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne du cancer métastatique du pancréas. À ce jour, plus de 80% des patients ont été recrutés. La seconde présentation concerne la valeur pronostique et prédictive de l'ADN tumoral circulant (ADNct).L'analyse de cette étude prospective a confirmé que la présence de l'ADNct au départ est un facteur pronostique important, et que le changement précoce de l'ADNct est en corrélation avec le résultat du traitement. L'ADNct pourrait donc être un biomarqueur prédictif potentiel de l'efficacité d'eryaspase.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.