ERYTECH Pharma : annonce l'ouverture de son nouveau site de production conforme aux BPF à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis)

Marcus Noel, M.D., Médecin spécialiste du cancer du pancréas, et Kerry McKean Kelly, Fondatrice du groupe de défense des patients Kelly's Heroes, ont pris la parole lors de l'inauguration du site. Le Maire, Hemant Marathe, la responsable du projet pour Erytech, Siera Talbott, et le Directeur Financier et Directeur des Opérations, Eric Soyer, ont également pris la parole.

L'usine répondra aux besoins de production d'eryaspase, candidat médicament phare de la Société, pour les patients aux États-Unis. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas. Cette étude de Phase 3 appelée TRYbeCA1, devrait inclure environ 500 patients en traitement de seconde ligne du cancer métastatique du pancréas dans environ 120 sites cliniques en Europe et aux États-Unis. Dans le cadre de cette étude, le recrutement de patients a débuté en Europe en septembre 2018 et se poursuit activement dans plusieurs pays européens. L'usine de Princeton devrait démarrer la production d'eryaspase au cours du quatrième trimestre de cette année afin d'assurer l'approvisionnement pour les participants américains à l'étude clinique TRYbeCA1.

Princeton, NJ (USA), Cambridge, MA, et Lyon (France), 24 juin 2019 - ERYTECH Pharma (ERYTECH) (Euronext Paris : ERYP - Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau site de production conforme aux standards pharmaceutiques à Princeton, dans le New Jersey aux États-Unis.

À propos du cancer du pancréas :

Le cancer du pancréas est une maladie dans laquelle des cellules malignes (cancéreuses) sont détectées dans les tissus du pancréas. Chaque année, environ 150 000 nouveaux cas de cancer du pancréas sont diagnostiqués en Europe et aux États-Unis. Le cancer du pancréas avancé est un cancer particulièrement agressif, avec une espérance de survie à 5 ans de moins de 10%. Il s'agit actuellement de la quatrième cause de mort par cancer aux États-Unis et les projections anticipent une progression à la deuxième place d'ici 2030. Les options thérapeutiques actuellement disponibles sont limitées dans cette indication, ce qui souligne la nécessité de développer de nouvelles stratégies de traitement et des associations pharmacologiques justifiées visant à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des patients de façon globale.

propos d'ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit candidat d'ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée dans des globules rouges pour le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique.

ERYTECH réfléchit également à l'utilisation de sa technologie ERYCAPS® pour le développement d'immunothérapies du cancer (ERYMMUNE™) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME™).

ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l'American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand site de production conforme aux BPF a récemment été inauguré dans le New Jersey aux États-Unis, et la production démarrera plus tard cette année.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché

réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

