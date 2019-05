ERYTECH Pharma :  annonce les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2019

LYON, France, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris : ERYP – Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique en phase clinique développant des thérapies innovantes par encapsulation de substances médicamenteuses dans les globules rouges, annonce aujourd’hui les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2019.

Les actionnaires d’ERYTECH Pharma sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 21 juin 2019 à 9h30 au Centre Edouard VII, 23 Rue Édouard VII, 75009 Paris (FRANCE).

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°59 du 17 mai 2019, ainsi que dans le journal d’annonces légales l’ESSOR n°ES173392 du 31 mai 2019.

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et sont disponibles sur le site Internet : www.erytech.com , Rubrique « Investisseurs / Assemblée Générale / 2019 ».

À propos d’ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d’étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d’étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit candidat d’ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée dans des globules rouges pour le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique.

ERYTECH réfléchit également à l’utilisation de sa technologie ERYCAPS® pour le développement d’immunothérapies du cancer (ERYMMUNE™) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME™).

ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l’American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand site de production conforme aux BPF a récemment été construit dans le New Jersey aux États-Unis.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

