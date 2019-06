ERYTECH Pharma :  annonce une collaboration stratégique dans l'immunomodulation avec SQZ Biotech

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 24 juin 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lyon (France), et Cambridge, MA (États-Unis), 24 juin 2019 - ERYTECH Pharma (ERYTECH) (Euronext Paris : ERYP - Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd’hui la signature d'un accord de collaboration avec SQZ Biotechnologies (SQZ), société de thérapie cellulaire développant des traitements innovants dans de multiples domaines thérapeutiques, pour mettre au point de nouveaux agents de modulation immunitaire à partir des globules rouges (GR).



Selon les termes de l'accord, ERYTECH accorde à SQZ une licence mondiale exclusive pour le développement de thérapies immunomodulatrices spécifiques aux antigènes et utilisant des approches basées sur les GR. La combinaison de la plateforme d'ingénierie cellulaire exclusive et polyvalente de SQZ, Cell Squeeze®, avec la propriété intellectuelle d'ERYTECH liée aux produits thérapeutiques à base de GR, vise à permettre le développement rapide d'un vaste portefeuille de nouveaux produits immunomodulateurs dans de multiples indications.

ERYTECH pourrait recevoir jusqu'à 57 millions de dollars en combinant paiement initial et paiements d’étapes potentiels liés au développement réglementaire et commercial du premier produit mis au point avec succès par SQZ en vertu de cette collaboration. ERYTECH pourrait également bénéficier de royalties progressives sur les ventes futures et jusqu'à un total de 50 millions de dollars en paiements d'étapes commerciaux pour chaque nouveau produit approuvé ou chaque nouvelle indication approuvée.

ERYTECH est à la pointe du développement thérapeutique à base de GR depuis sa création et son principal produit candidat pour le métabolisme du cancer, eryaspase, est actuellement en cours d'évaluation dans une étude pivot de Phase 3 dans le traitement du cancer du pancréas et une étude de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple-négatif. La société a poursuivi l’élargissement de sa plateforme technologique ERYCAPS® dans de multiples applications, dont l'onco-métabolisme, les maladies métaboliques rares, la tolérance immunitaire et l'immunothérapie contre le cancer, ce qui a donné lieu à un vaste et solide portefeuille de propriété intellectuelle en matière de traitements thérapeutiques à base de GR. Capitalisant sur la biodistribution inhérente des GR dans le foie et la rate, les scientifiques d'ERYTECH ont été les premiers à mettre en évidence le potentiel des GR chargés d'antigènes à moduler la fonction immunitaire, en induisant une tolérance spécifique aux protéines ainsi qu’en produisant une réponse immunitaire spécifique aux antigènes tout en contrôlant la croissance tumorale in vivo1,2.

Basé sur la plateforme Cell Squeeze®, le programme principal de SQZ met à profit ses capacités uniques d'ingénierie cellulaire pour créer des cellules présentant des antigènes et générer des traitements de tumeurs solides spécifiques aux antigènes. SQZ développe également des traitements dérivés d'érythrocytes pour induire une modulation immunitaire spécifique aux antigènes pour des troubles multiples. Les programmes de tolérance immunitaire de SQZ comprennent la tolérance des porteurs d'antigènes (TAC) pour le diabète de type 1, un programme appuyé par JDRF T1D, le fonds américain de recherche sur le diabète de type 1, ainsi que des TAC conçus pour traiter les patients atteints de troubles immunitaires supplémentaires.

« ERYTECH et SQZ ont fait de grands pas jusqu’à présent dans le domaine de l'ingénierie cellulaire pour la modulation immunitaire, et nous sommes ravis de mettre en commun ces avancées pour créer potentiellement de nouvelles options thérapeutiques plus puissantes pour ceux qui souffrent de maladies dévastatrices, » déclare Armon Sharei, Ph.D., fondateur et CEO de SQZ Biotech. « La combinaison des capacités d'ingénierie cellulaire de SQZ avec les travaux pionniers d'ERYTECH pourrait créer une nouvelle classe de thérapies immunitaires allogéniques pour les patients. »

« Nous sommes ravis de conclure cet accord de collaboration stratégique avec l'équipe de SQZ alors que nous continuons à nous concentrer sur l'avancement de notre portefeuille de candidats médicaments ciblant le métabolisme du cancer, notamment celui de notre produit phare en phase clinique, eryaspase, » déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. « Nous sommes impatients de travailler avec SQZ pour étendre nos acquis dans le domaine de l’immunomodulation et, en définitive, concrétiser en clinique le potentiel des traitements immunomodulateurs à base de globules rouges. »

À propos d’ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d’étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d’étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit candidat d’ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée dans des globules rouges pour le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique.

ERYTECH réfléchit également à l’utilisation de sa technologie ERYCAPS® pour le développement d’immunothérapies du cancer (ERYMMUNE™) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME™).

ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l’American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand site de production conforme aux BPF a récemment été inauguré dans le New Jersey aux États-Unis, et la production démarrera plus tard cette année.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

