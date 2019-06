ERYTECH Pharma : annonce une collaboration stratégique dans l'immunomodulation avec SQZ Biotech

ERYTECH est à la pointe du développement thérapeutique à base de GR depuis sa création et son principal produit candidat pour le métabolisme du cancer, eryaspase, est actuellement en cours d'évaluation dans une étude pivot de Phase 3 dans le traitement du cancer du pancréas et une étude de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple-négatif. La société a poursuivi l'élargissement de sa plateforme technologique ERYCAPS® dans de multiples applications, dont l'onco-métabolisme, les maladies métaboliques rares, la tolérance immunitaire et l'immunothérapie contre le cancer, ce qui a donné lieu à un vaste et solide portefeuille de propriété intellectuelle en matière de traitements thérapeutiques à base de GR. Capitalisant sur la biodistribution inhérente des GR dans le foie et la rate, les scientifiques d'ERYTECH ont été les premiers

ERYTECH pourrait recevoir jusqu'à 57 millions de dollars en combinant paiement initial et paiements d'étapes potentiels liés au développement réglementaire et commercial du premier produit mis au point avec succès par SQZ en vertu de cette collaboration. ERYTECH pourrait également bénéficier de royalties progressives sur les ventes futures et jusqu'à un total de 50 millions de dollars en paiements d'étapes commerciaux pour chaque nouveau produit approuvé ou chaque nouvelle indication approuvée.

Selon les termes de l'accord, ERYTECH accorde à SQZ une licence mondiale exclusive pour le développement de thérapies immunomodulatrices spécifiques aux antigènes et utilisant des approches basées sur les GR. La combinaison de la plateforme d'ingénierie cellulaire exclusive et polyvalente de SQZ, Cell Squeeze®, avec la propriété intellectuelle d'ERYTECH liée aux produits thérapeutiques à base de GR, vise à permettre le développement rapide d'un vaste portefeuille de nouveaux produits immunomodulateurs dans de multiples indications.

ERYTECH et SQZ ont fait de grands pas jusqu'à présent dans le domaine de l'ingénierie cellulaire pour la modulation immunitaire, et nous sommes ravis de mettre en commun ces avancées pour créer potentiellement de nouvelles options thérapeutiques plus puissantes pour ceux qui souffrent de maladies dévastatrices, » déclare Armon Sharei, Ph.D., fondateur et CEO de SQZ Biotech. « La combinaison des capacités d'ingénierie cellulaire de SQZ avec les travaux pionniers d'ERYTECH pourrait créer une nouvelle classe de thérapies immunitaires allogéniques pour les patients. »

« La combinaison des capacités d'ingénierie cellulaire de SQZ avec les travaux pionniers d'ERYTECH pourrait créer une nouvelle classe de thérapies immunitaires allogéniques pour les patients. » Nous sommes ravis de conclure cet accord de collaboration stratégique avec l'équipe de SQZ alors que nous continuons à nous concentrer sur l'avancement de notre portefeuille de candidats médicaments ciblant le métabolisme du cancer, notamment celui de notre produit phare en phase clinique, eryaspase, » déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH . « Nous sommes impatients de travailler avec SQZ pour étendre nos acquis dans le domaine de l'immunomodulation et, en définitive, concrétiser en clinique le potentiel des traitements immunomodulateurs à base de globules rouges. »

À propos d'ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit candidat d'ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée dans des globules rouges pour le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique.

ERYTECH réfléchit également à l'utilisation de sa technologie ERYCAPS® pour le développement d'immunothérapies du cancer (ERYMMUNE™) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME™).

ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l'American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand site de production conforme aux BPF a récemment été inauguré dans le New Jersey aux États-Unis, et la production démarrera plus tard cette année.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché

réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

CONTACTS ERYTECH NewCap Eric Soyer Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier Directeur Financier et Directeur des Opérations Relations Investisseurs Nicolas Merigeau Relations Médias +33 (0)4 78 74 44 38 +33 (0)1 44 71 94 94 investors@erytech.com ERYTECH@newcap.eu

2