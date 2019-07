ERYTECH Pharma : présente le résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2019

LYON, France, 16 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP – Nasdaq : ERYP) s’est réunie à Paris le vendredi 21 juin 2019.



L’Assemblée Générale a approuvé toutes les résolutions soutenues par le Conseil d’administration, en ce compris :

Nomination de Jean-Paul KRESS en tant qu’administrateur. Il a été par la suite nommé au poste de Président du Conseil d’administration ;

Renouvellement des mandats d’administrateurs de :

o Gil BEYEN ;

o Luc DOCHEZ ;

o Philippe ARCHINARD ; et

o Galenos, représentée par Sven ANDREASSON ;

Affectation du résultat ;

Approbation des conventions et engagements dits « réglementées » tels que visés à l’article L.225-38 du Code de commerce ;

Approbation des éléments de la politique de rémunération de Monsieur Gil Beyen et approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels attribués à Monsieur Gil Beyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

Approbation du règlement du plan d’options de souscription et/ou d’achat d’actions adopté par le Conseil d’administration le 7 septembre 2018 ;

Délégations « financières » au Conseil d’administration en vue de l’émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre immédiatement ou à terme par la Société, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

Autorisations au Conseil d’administration de consentir des actions gratuites, options de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société et/ou des bons de souscription d’actions autonomes, aux mandataires sociaux et salariés de la Société ou de sociétés du Groupe ERYTECH Pharma.

Les résultats complets de l’ensemble des résolutions votées lors de l’Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société ( www.erytech.com ) rubrique Investisseurs/ Assemblée Générale/ 2019.

À propos d’ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d’étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d’étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit candidat d’ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée dans des globules rouges pour le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique.

ERYTECH réfléchit également à l’utilisation de sa technologie ERYCAPS® pour le développement d’immunothérapies du cancer (ERYMMUNE™) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME™).

ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l’American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand site de production conforme aux BPF a récemment été inauguré dans le New Jersey aux États-Unis, et la production démarrera plus tard cette année.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

