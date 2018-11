ERYTECH Pharma : s'associe au New York Blood Center pour l'approvisionnement et la recherche sur les globules rouges

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 15 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris : ERYP - Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies innovantes par encapsulation de médicaments dans des globules rouges, annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique avec le New York Blood Center (NYBC) pour l'approvisionnement et la recherche sur les globules rouges.

Selon les termes du partenariat, NYBC deviendra un fournisseur à long terme de globules rouges (GR) provenant de donneurs, permettant à ERYTECH de diversifier et d'élargir sa base d'approvisionnement en produits de GR pour la production d'eryaspase et de futurs produits candidats dérivés de sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, à un moment où son développement clinique s'accélère. Ces produits seront spécifiquement destinés à l'étude de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas métastatique, dont le recrutement de patients a débuté en Europe, et à l'étude de Phase 2 dans le traitement en première ligne du cancer du sein triple négatif. Le recrutement aux États-Unis pour ces études, devrait débuter début 2019. Ce partenariat favorisera aussi la création d'une plateforme de recherche sur les GR en tirant parti des infrastructures et des capacités du NYBC concernant la science du sang pour soutenir les activités précliniques d'ERYTECH aux États-Unis.

« Les capacités de collecte et de traitement du sang du NYBC dans le nord-est des États-Unis renforceront notre approvisionnement en globules rouges destiné au site de fabrication du New Jersey, actuellement en construction » déclare Gil Beyen, Président Directeur Général d'ERYTECH. « Nous nous réjouissons aussi de travailler avec le NYBC pour faire progresser notre plateforme préclinique basée sur notre technologie propriétaire ERYCAPS® pour le développement de traitements faisant appel aux globules rouges. »

« Nous sommes impatients de démarrer notre collaboration avec ERYTECH pour promouvoir le développement de nouveaux traitements anticancéreux vitaux » commente Beth Shaz, Directeur Médical et Scientifique de NYBC. « Grâce à notre infrastructure de pointe et à notre expertise dans les services et la recherche sur le sang, nous sommes idéalement positionnés pour soutenir les activités cliniques et précliniques d'ERYTECH avec nos produits et nos services de laboratoire. »

À propos de New York Blood Center : www.nybloodcenter.org

Créée en 1964, l'organisation à but non lucratif New York Blood Center (NYBC) est un des plus grands centres du sang communautaire indépendant au monde. En association avec ses partenaires Community Blood Center of Kansas City, Missouri (CBC), Innovative Blood Resources (IBR), Blood Bank of Delmarva (BBD), et Rhode Island Blood Center (RIBC), NYBC recueille chaque jour environ 4.000 unités de produits sanguins et dessert une communauté de plus de 45 millions de personnes regroupant la région des trois états (NY, NJ, CT), les états du centre du littoral atlantique (PA, DE, MD), la zone métropolitaine de Kansas City, le Minnesota, le Nebraska, Rhode Island, et le sud de la Nouvelle Angleterre. NYBC et ses partenaires fournissent aussi une large gamme de services médicaux liés aux transfusions. Ces partenaires sont Comprehensive Cell Solutions, National Center for Blood Group Genomics, National Cord Blood Program, et Lindsley F. Kimball Research Institute, qui a développé, entre autres, le vaccin contre l'hépatite B et un processus breveté de traitement solvant-détergent du plasma, qui a révolutionné la technologie de purification du sang dans le monde entier.

À propos d'ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s'appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l'encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie. Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d'étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d'étude clinique de Phase 2 dans le traitement du cancer du sein triple négatif. Le prochain produit candidat d'ERYTECH, erymethionase, constitué de méthionine-gamma-lyase encapsulée dans des globules rouges pour le traitement de cancers dépendant de la méthionine, a montré des résultats précliniques prometteurs et les préparations sont en cours pour démarrer la Phase 1 de son développement clinique.

ERYTECH réfléchit également à l'utilisation de sa technologie ERYCAPS® pour le développement d'immunothérapies du cancer (ERYMMUNE(TM)) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME(TM)).

ERYTECH produit des produits candidats dans son site de production conforme aux BPF et opérationnel à Lyon en France, et à l'American Red Cross à Philadelphie aux États-Unis. Un grand site de production conforme aux BPF est en cours de construction dans le New Jersey aux États-Unis.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations à l'égard des résultats cliniques et des plans de développement d'eryaspase, de la stratégie commerciale et réglementaire, du développement des capacités de fabrication, et des futures performances anticipées d'ERYTECH et du marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles relatives à des faits historiques, sont à considérer comme des déclarations prospectives, incluant, sans limitation, les déclarations relatives aux avantages potentiels du portefeuille de produits d'ERYTECH et de sa technologie propriétaire ERYCAPS® , ses plans de développement clinique et réglementaire pour eryaspase, le lancement, le recrutement, le calendrier, le déroulement, la communication de données et les résultats des études et essais cliniques prévus et en cours d'ERYTECH, et l'impact anticipé de la mise en place d'un approvisionnement supplémentaire sur ses capacités de GR pour les études et essais cliniques en cours et futurs. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'ERYTECH. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, l'obtention des homologations réglementaires nécessaires et le succès commercial des produits candidats ne peuvent en aucun cas être garantis. Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés, tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Les documents déposés par ERYTECH auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la Securities and Exchange Commission (SEC), incluant le Document de Référence 2017 de la Société enregistré auprès de l'AMF au mois d'avril 2018 et le rapport annuel de la Société (Formulaire 20-F) enregistré auprès de la SEC le 24 avril 2018 et les futurs enregistrements et rapports de la Société, décrivent ces risques et incertitudes et autres risques. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. ERYTECH décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes d'ERYTECH à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l'exception de ce qui est requis par la législation.

CONTACTS ERYTECH Eric Soyer Directeur Financer et Directeur des Opérations +33 (0)4 78 74 44 38 investors@erytech.com NewCap Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier Relations Investisseurs Nicolas Merigeau Relations Médias +33 (0)1 44 71 94 94 ERYTECH@newcap.eu

