Erytech : BVF Partners monte à 25,3% du capital

13/11/2018 | 13:16

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 6 novembre, BVF Partners, société de gestion californienne spécialisée dans les biotechs, a franchi en hausse les seuils de 20% des droits de vote et 25% du capital d'Erytech Pharma.



A cette, à la suite d'acquisitions sur le marché et pour le compte de ses fonds, BVF Partners détenait 25,35% des parts et 23,29% des voix de la biotech française.



BVF Partners déclare à l'occasion agir pour son propre compte et celui de ses clients, et ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle d'Erytech ni de demander la nomination d'administrateur. De nouvelles acquisitions de titres ne sont pas exclues.





