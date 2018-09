Erytech Pharma : début du recrutement pour l'étude TRYbeCA1

20/09/2018 | 08:28

Erytech Pharma annonce le recrutement des trois premiers patients pour son étude clinique de Phase 3, nommée 'TRYbeCA1', évaluant l'efficacité d'eryaspase, son produit candidat phare, dans le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas.



Dans le cadre de cette étude portant sur le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas, environ 500 patients seront recrutés et répartis entre 120 et 130 sites cliniques en Europe et aux États-Unis. Le critère principal est la survie globale.



Le lancement de TRYbeCA1 fait suite aux résultats positifs, publiés en septembre 2017, de l'étude de Phase 2b qui a démontré une amélioration significative à la fois de la survie globale et de la survie sans progression.



