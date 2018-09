Erytech : perte nette creusée au 1er semestre

11/09/2018 | 09:20

Erytech Pharma publie une perte nette du premier semestre 2018 de 19 millions d'euros, contre 14,1 millions un an auparavant, principalement en raison d'une hausse de 4,7 millions des frais de recherche et développement.



Par ailleurs, une augmentation des frais généraux et administratifs de 3,5 millions d'euros a été en partie compensée par la comptabilisation d'un produit financier de 2,9 millions avec la variation favorable du taux de change du dollar au cours de la période.



Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 165,4 millions d'euros, en diminution de 20,1 millions sur six mois. La société biopharmaceutique prévoit une augmentation de la consommation de trésorerie au deuxième semestre.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.