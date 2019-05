Esi Group : Invest Securities abaisse son objectif de cours

29/05/2019 | 10:46

Invest Securities indique que lors de la publication des résultats 2018/19, le management n'avait pas caché que la réorganisation prendrait du temps avant de produire ses effets.



' Il n'en demeure pas moins que la performance T1 (-1,7% en lfl vs +5% attendu par IS) est décevante, surtout que l'effet de base était favorable. Si le message du management reste positif sur les perspectives MT/LT, les prochaines publications ne devraient pas marquer d'inflexion majeure ' indique le bureau d'analyses.



' Si la prise en compte d'hypothèse de change plus favorable permet de compenser pour partie l'abaissement de nos estimations de croissance organique, nos BNA 2019/20-21/22 sont révisés de -4% à -6% ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son opinion à Neutre, avec un objectif abaissé à 30 E (contre 32 E).



