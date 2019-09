ESI GROUP : légère amélioration des résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, clos fin juillet, ESI Group a essuyé une perte nette de 7,1 millions d'euros contre une perte de 7,9 millions d'euros, un an plus tôt. La perte opérationnelle courante a suivi le même chemin, passant de -9,3 millions d'euros à -8,4 millions d'euros en un an. Pour rappel, les résultats semestriels du spécialiste des logiciels et services de Prototypage Virtuel sont négatifs en raison de la saisonnalité des revenus de licences. Le chiffre d'affaires a progressé à 54,8 millions d'euros (+3%) , amplifié par un taux de change positif (+0,4% taux de change constants).L'activité Licences (74,5% des revenus du semestre) soutient cette progression avec des ventes à 40,9 millions d'euros (+3,7% ; +0,8% taux de change constants). L'activité Services (Conseil - prestations d'étude industrielles, études avancées d'application et projet à caractère R&D ou de formation) est stable (+0,9% ; -0,7% taux de change constants) à 14 millions d'euros.Conformément à la décision présentée et votée lors de l'Assemblée générale du 18 juillet 2019, la société clôturera désormais ses comptes au 31 décembre de chaque année, entrainant un exercice exceptionnel de 11 mois pour l'année 2019.