ESI Group : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et en application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, ESI Group (Paris:ESI) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos le jeudi 25 juin 2020, à 16 heures au siège social, 100-102 avenue de Suffren, 75015 Paris, sans la présence physique des actionnaires.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 6 mai 2020. L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 8 juin 2020.

Les documents et renseignements préparatoires à l’Assemblée visés à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la société : www.esi-group.com/investisseurs/documents/assemblee-generale.

Les documents et renseignements mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse internet précitée. Ils seront également consultables, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, en notre lieu de direction administrative actuelle en raison du Covid-19 situé à Rungis, Le Séville, 3 bis rue Saarinen, 94528 Rungis Cedex.

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

