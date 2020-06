ESI Group : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020

Regulatory News :

ESI Group (Paris:ESI) (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) acteur mondial de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, coté sur le compartiment B d’Euronext Paris, a tenu le 25 juin 2020, son Assemblée générale à huis clos sans présence physique de ses actionnaires.

L’ensemble des résolutions a été approuvé à la majorité renouvelant ainsi la confiance des actionnaires dans le management d’ESI Group. Ce résultat, particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, conforte ESI dans sa stratégie de développement et ses perspectives alors que le monde industriel accélère sa quête de performance et de productivité à travers des solutions digitales.

L’Assemblée générale a, en particulier approuvé :

Les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2019.

La rémunération des dirigeants dans le cadre de la réglementation « Say on Pay ».

Le renouvellement des mandats de Vincent Chaillou et Yves de Balmann en qualité d’administrateurs.

Les délégations de compétence au conseil d’Administration (afin de réduire le capital par annulation d’actions, de procéder à des attributions d’actions gratuites et de stock-options au bénéfice des salariés et des dirigeants mandataires sociaux éligibles et mettre en place le programme de rachat d’actions).

L’intégralité des résultats des votes de l'Assemblée générale mixte est disponible sur le site d’ESI Group : https://www.esi-group.com/fr/entreprise/investisseurs/documents/assemblee-generale

Prochains événements

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020 10 septembre 2020 Chiffre d’affaires T3 2020 27 octobre 2020

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

