ESI Group : Chiffre d'affaires 2019

ESI Group, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) (Paris:ESI), publie son chiffre d’affaires pour son exercice exceptionnel sur 11 mois (1er février 2019 - 31 décembre 2019), ainsi que pour ses deux derniers mois, et son exercice proforma sur 12 mois (1er janvier 2019 – 31 décembre 2019), tels qu’approuvés par le Conseil d’administration du 12 février 2020. Comme décidé lors de l’Assemblée générale du 18 juillet 2019, le Groupe clôture désormais ses comptes au 31 décembre de chaque exercice fiscal.

Chiffre d’affaires (M€) 2019 2018 Variation Taux courants Taux constants 12m proforma (1er janv.-31 déc.) 12m proforma - Licences 115,9 106,9 +8,4% +6,0% 12m proforma - Services 30,3 28,8 +5,4% +3,8% 12m proforma - Total 146,2 135,7 +7,8% +5,6%

Pionnier en solutions de prototypage virtuel et acteur clé de la transformation industrielle, ESI Group permet aux industriels de faire face à la complexité croissante de leurs problématiques en remplaçant les essais et prototypes réels par des prototypes virtuels hautement précis, prédictifs et réalistes. Les solutions logicielles d’ESI Group sont le fruit de décennies d’expertise mondialement reconnue en physique des matériaux, indispensable au développement de ses prototypes virtuels. Parmi les clients d’ESI Group figurent de nombreux leaders industriels qui grâce à ses solutions améliorent constamment leur innovation, leur compétitivité, leurs performances et leur productivité.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d’ESI Group, commente :

« Notre performance 2019 est solide : nous avons augmenté notre chiffre d’affaires, fait progresser nos revenus récurrents, concomitamment à la mise en œuvre de notre plan de focalisation commerciale et d'excellence opérationnelle orienté vers la croissance et une rentabilité améliorée. Tout au long de l'année, des leaders industriels mondiaux nous ont sollicité pour les équiper en solutions permettant d'anticiper et de gérer virtuellement les performances de produits et d’actifs en service opérationnel, bien au-delà du PLM traditionnel tourné vers la certification du produit à l’état neuf. ESI dispose de la crédibilité pour agir à ce niveau de transformation digitale, comme en témoignent les récompenses scientifiques et industrielles toujours plus nombreuses, ainsi que les témoignages de nos clients qui reconnaissent la valeur du concept d’Hybrid TwinTM. Nous bénéficions de cette précieuse influence pour croître et attirer les grands comptes de demain, ce qui nous donne confiance dans l’amélioration régulière de nos performances. »

2 derniers mois 2019 / 11 mois 2019

En conclusion d’un exercice fiscal 2019 impacté par son changement de date de clôture, le chiffre d’affaires sur les deux derniers mois s’est élevé à 18,8 M€.

Après prise en compte du chiffre d’affaires sur ces 2 derniers mois, les ventes sur 11 mois (1er février 2019 – 31 décembre 2019) ont atteint 102,2 M€, portées par l’activité Licences (75,3 M€). Sur la période, les Services (Conseil) ont généré des revenus de 26,9 M€.

Croissance robuste sur 12 mois proforma (1er janvier 2019 - 31 décembre 2019)

ESI enregistre sur 12 mois proforma (1er janvier 2019 - 31 décembre 2019) un chiffre d’affaires de 146,2 M€ en croissance de +7,8% (+5,6% tcc).

La croissance sur 12 mois proforma est portée par l’activité Licences (115,9 M€, +8,4% et +6,0% tcc), pilier du modèle commercial du groupe (79% du chiffre d’affaires total) :

84% des revenus Licences proviennent du Repeat business (renouvellement et volume additionnel), en hausse de +7,9% (97,8 M€) avec une forte récurrence commerciale (91,4%) ;

16% des revenus Licences proviennent du New business (nouveaux clients ou nouvelles solutions chez un client existant), en progression de +10,6% (18,1 M€).

L’activité Services a progressé (30,3 M€, +5,4% et +3,8% tcc) pour représenter 21% des revenus totaux.

La proposition de valeur globale d’ESI Group permet au Groupe d’opérer sur l’ensemble des marchés mondiaux, atout significatif pour des clients également globaux et en capacité de recourir au prototypage virtuel pour piloter leur R&D et générer d’importantes synergies. En excluant les impacts de change, la croissance provient principalement de la zone EMEA (71,0 M€, +8,7%, +8,6% tcc), suivie par l’Asie (53,0 M€, +7,4%, +3,5% tcc) dont la solide performance (+6,2% tcc) serait plus visible après prise en compte du changement de périmètre*. Le Groupe a également maintenu une dynamique positive en zone Amériques (22,3 M€, +5,8%, +0,9% tcc), qui sera amplifiée en 2020.

Sur 12 mois proforma, les quatre industries de focalisation - transport terrestre, aéronautique et défense, industrie lourde, énergie – ont représenté 88% des commandes totales (booking) et ont progressé respectivement de +5,6%, +17,0%, +3,2% et +1,2%. Le taux de croissance plus faible sur l'énergie provient d’une réorientation de l'ensemble de l'industrie vers les énergies renouvelables, où le Groupe a réalloué ses efforts sur des projets de services innovants dans la perspective de futures ventes de licences.

*Nous avons arrêté la distribution de produits concurrents

Prochains évènements

Résultats 2019 23 mars 2020 Présentation des résultats 24 mars 2020 - Paris Chiffre d’affaires T1 2020 12 mai 2020

À propos d’ESI Group

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2018 s’est élevé à 139M€ dont 30% consacré en R&D. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

