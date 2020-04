ESI Group : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2019

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI) (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) annonce avoir déposé son Document d’Enregistrement Universel 2019 auprès de l'Autorité des marchés financier le 23 avril 2020 sous le numéro D.20-0340.

Le Document d’Enregistrement Universel comprend notamment les informations suivantes :

le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

la déclaration de performance extra-financière du groupe ;

la présentation des facteurs de risques de l’entreprise;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise;

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires;

les résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020.

Le Document d’Enregistrement Universel peut être consulté sur l'espace « Investisseurs » du site internet de la société à l'adresse suivante : https://www.esi-group.com/fr/entreprise/investisseurs/documents/rapports-financiers

Prochains évènements :

Résultats Q1 2020 12 mai 2020 Assemblée générale Mixte 25 juin 2020

À propos d’ESI Group

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200423005557/fr/