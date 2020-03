ESI Group : Résultats annuels 2019 : Performance financière en amélioration 0 23/03/2020 | 18:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Meilleure rentabilité soutenue par la croissance du chiffre d'affaires

Positionnement stratégique en accompagnement de la transformation digitale des industriels Regulatory News: ESI Group, Paris, France, (Paris:ESI) (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), publie ses résultats pour l'exercice débutant le 1er février 2019 et se terminant le 31 décembre 2019 (11 mois), approuvés par le conseil d'administration du 19 mars 2020. Comme décidé lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2019, le Groupe clôture désormais l'exercice au 31 décembre de chaque année et présente ainsi des résultats proforma sur douze mois. Cristel de Rouvray, Directrice générale d’ESI Group commente : « En 2019, nous avons dynamisé la croissance et mieux alloué nos ressources pour contrôler nos coûts. L'amélioration de notre performance financière est le premier résultat d'un effort de transformation pluriannuel qui conforte le positionnement d’ESI comme partenaire stratégique des leaders industriels cherchant à accélérer leur transformation digitale globale. Dans les principaux secteurs économiques, ces industriels ont confirmé leur engagement à poursuivre leurs investissements dans nos solutions de prototypage virtuel Hybrid Twin™. C’est ce qui constitue le socle de notre confiance quant à nos perspectives à moyen et long terme. À court terme, la pandémie mondiale liée au Covid-19 devrait avoir un impact sur notre premier semestre. Toutefois, la résilience de notre modèle commercial solidement ancré sur des licences de logiciels renouvelables et critiques nous aidera à gérer les risques sur l'année. Au moment où l'industrie sortira de cette crise exceptionnelle, les modes de travail numériques seront accélérés à l'échelle mondiale, nécessitant une utilisation globale des solutions d'ESI pour anticiper et gérer virtuellement la performance des actifs en service, bien au-delà de l'objectif du PLM de certification des produits neufs. » (M€) 31/12/2019

12m proforma 31/12/2018

12m proforma Variation Variation tcc Chiffre d’affaires 146,2 135,7 7,8% 5,6% Licences 115,9 106,9 8,4% 6,0% Services 30,3 28,8 5,4% 3,8% Marge brute 107,4 97,5 10,1% 7,6% %CA 73,4% 71,9% EBITDA (avant IFRS161) 12,3 8,1 52,2% 39,9% %CA (avant IFRS16) 8,4% 6,0% EBIT (avant IFRS 16) 8,3 3,6 126,6% 100% %CA 5,7% 2,7% IFRS 16 - Impacts - EBITDA 5,4 Nd - Résultat Opérationnel 0,2 Nd 1 Nouvelle norme de comptabilisation des contrats de location applicable depuis le 1er Janvier 2019 Pionnier en solutions de prototypage virtuel et acteur clé de la transformation digitale industrielle, ESI Group permet aux industriels de faire face à la complexité croissante de leurs problématiques en remplaçant les essais et prototypes réels par des prototypes virtuels hautement précis, prédictifs et réalistes. Les solutions logicielles d’ESI Group sont le fruit de décennies d’expertise mondialement reconnue en physique des matériaux, indispensable au développement de ses prototypes virtuels et de l’anticipation de la performance des produits en utilisation. Parmi les clients d’ESI Group figurent de nombreux leaders industriels mondiaux qui, grâce à ses solutions les plus innovantes, améliorent constamment leur innovation, leur compétitivité, leurs performances et leur productivité. Progression des résultats financiers Pour rappel, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de +7,8% à 146,2 M€ (+5,6% à taux de change constants), grâce à une croissance de +8,4% de l'activité de licences améliorant de facto la récurrence des revenus. Cette croissance des revenus impacte positivement la performance financière du groupe grâce, également, à la maîtrise des coûts. Amélioration de la marge brute La marge brute s'est élevée à 107,4 M€ (+10,1%, soit une amélioration de 1,5 point à 73,4% vs. 71,9%). Cette augmentation est due à la hausse de la marge brute des licences à 86,2% (vs. 84,5% en proforma 2018) et à la part croissante des ventes de licences dans le chiffre d'affaires. Une progression plus faible des autres dépenses opérationnelles Le Groupe a maintenu ses efforts de contrôle des dépenses opérationnelles (+5,6%, +5,2 M€) en soutien de la hausse des revenus et du développement à long terme. A noter que 1,5 M€ de l'augmentation des coûts de 5,2 M€ provient des taux de change (4,0% tcc). Ces dépenses opérationnelles se répartissent comme suit : - Ventes et marketing : quasi stables à 30,3% des revenus (vs. 31,0%) - Investissements en R&D : stables en valeur à 31,7 M€ (vs. 31,3 M€) après prise en compte du crédit d'impôt recherche (CIR) et de la capitalisation des coûts de développement. Ces dépenses représentent désormais 27,4% des revenus de licences (vs. 29,2%) - Général et administration : +2,6 M€ à 23,2 M€ (vs. 20,6 M€) en raison de dépenses exceptionnelles. Amélioration de la rentabilité L'EBITDA (avant l'IFRS 16) a augmenté pour atteindre 12,3 M€ (vs. 8,1 M€), soit 8,4% des revenus totaux (vs. 6,0%). L'EBIT (avant IFRS 16) s’est amélioré à 8,3 M€ (vs. 3,6 M€), soit 5,7% des revenus totaux. Trésorerie La trésorerie disponible du groupe s'est élevée à 20,2 M€ au 31 décembre 2019 (vs. 12,4 M€ fin décembre 2018). La dette financière a atteint 49,6 M€ (vs. 51,6 M€) et la dette nette a diminué à 29,4 M€ (vs. 39,2 M€). Le ratio d'endettement (dette nette sur fonds propres) s'est élevé à 34,4% (vs. 57,7%). Au 31 décembre 2019, ESI Group détenait 6,3% de son capital en actions propres. Concentration de la proposition de valeur : une offre clairement structurée autour d’un panel de solutions et d’industries prioritaires 2019 a été une année de développement solide et global, principalement sous l’effet d’engagements auprès de leaders industriels mondiaux, qu’ils soient clients historiques ou de récents partenaires stratégiques. Ces industriels, au travers des produits qu’ils développent, sont tenus à un résultat (« outcome ») : les services offerts à l’utilisateur final par leurs machines/voitures/pièces, etc. (ex. la mobilité, le nombre d’heures de vol sans entretien, le nombre d'atterrissages, …). Les industriels sont ainsi responsables de l'impact environnemental et sociétal, ainsi que de l'expérience de leurs produits en utilisation. Cela implique d’anticiper le fonctionnement des produits ou actifs industriels dans des conditions d'utilisation multiples et incertaines, faisant évoluer les normes de succès toujours plus vers la performance des produits en utilisation plutôt que vers la performance de leur développement. La mission d'ESI Group est de permettre aux industriels de s'engager sur ces résultats, en se focalisant sur des industries prioritaires – automobile et transport terrestre, aéronautique et aérospatiale, énergie et industrie lourde. Désormais, la proposition de valeur d’ESI Group est structurée autour de solutions spécifiques pour chacune de ces industries : - Pre-certification : permet des gains de performance et de productivité. Grâce aux modèles prédictifs et à l'automatisation des processus, les clients peuvent répondre aux exigences de certification et aux autres validations sans avoir à se fier à des tests réels ; - Smart Manufacturing : établit le processus de fabrication adéquat pour répondre aux indicateurs de performance pour les produits industriels (par exemple la réduction du poids) et pour les processus associés (par exemple la réduction des déchets) ; - Human Centric : permet aux clients de mettre en œuvre une approche centrée sur l'opérateur pour garantir l'efficacité des opérations d'assemblage et de maintenance, tout en facilitant l'identification précoce des problèmes de sécurité humaine ou problèmes connexes, ainsi que des moyens d'amélioration des processus de production ; - Pre-experience : solution la plus avancée pour soutenir les leaders industriels les plus matures dans leur transformation vers l'« Outcome Economy ». ESI permet à ces industriels ainsi qu’à leurs futurs clients et exploitants d’expérimenter un produit, un composant, un sous-système ou un système au fur et à mesure de son vieillissement dans le cadre d'une solution opérationnelle en opération et dans de nombreuses conditions d’utilisation. Par exemple : - Dans l'industrie lourde, ESI a permis à un fournisseur d'aluminium américain de valider la fabricabilité de nouveaux produits avec de nouveaux matériaux (composites) et de définir de nouveaux procédés. Ni les tests physiques ni les outils de simulation traditionnels ne garantissaient à ce client l’atteinte de ses objectifs de coût, de rapidité et de performance. Le recours aux solutions Smart Manufacturing permet à cet innovateur d’accélérer et sécuriser ses nouveaux développements. - Dans le secteur automobile, la collaboration entre ESI et Gestamp illustre combien la combinaison entre innovation et solutions à valeur ajoutée consolident un partenariat pluriannuel permettant à Gestamp de développer des procédés de fabrication et des pièces différenciés pour ses clients OEM. ESI équipe Gestamp depuis une décennie en solutions de Pre-certification pour l’optimisation de coûts, la réduction du poids et l’amélioration de la performance de ses produits, leviers majeurs de performance pour de nouveaux développements tels que les véhicules électriques. - Dans le domaine de l'aéronautique, un fournisseur allemand de rang 1 a été convaincu par le concept Hybrid Twin™ développé par ESI pour relever un défi complexe : tester et valider en un temps record la conception et la validation de leur prochaine génération de trains d'atterrissage, en expérimentant au préalable de multiples scénarii (conception différente du produit, météo, etc.) impactant les performances des trains d’atterrissage pendant leur utilisation. Cette approche par industrie et par résultat (« outcome ») sera désormais la pierre angulaire de la proposition de valeur du groupe, des efforts de développement commercial, du processus d'allocation efficace des ressources et de gestion des coûts. 11 mois 2019 Les indicateurs financiers relatifs à l'exercice 2019 sur 11 mois ne peuvent être comparés à l'exercice 2018 en raison du changement de périmètre. Les résultats de l’exercice sur 11 mois ne reflètent aucunement la performance d’ensemble du groupe en raison de l'absence du mois de janvier durant lequel l’activité commerciale est la plus intense. Sur 11 mois 2019 : - Chiffre d'affaires : 102,2 millions d'euros - Marge brute : 68,3 millions d'euros avec une marge de 66,9%. - EBITDA avant IFRS 16 : -18,1 millions d'euros - EBIT avant IFRS 16 : -22,0 millions d'euros - Résultat net : -20,9 millions d'euros Prochains évènements Présentation des résultats 24 mars 2020 Chiffre d’affaires T1 2020 12 mai 2020 À propos d’ESI Group Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation. Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr. Annexe 1 Comptes consolidés 2019

Communiqué de presse de publication des résultats annuels

23/03/2020 1. Compte de résultat consolidé (En milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 janvier 2019 Licences et maintenance 75 320 109 836 Consulting 25 718 28 793 Autres 1 159 784 CHIFFRE D’AFFAIRES 102 197 139 413 Coût des ventes (33 873) (37 907) Frais de recherche et développement (29 832) (31 718) Frais commerciaux et marketing (38 841) (43 042) Frais généraux et administratifs (21 476) (19 970) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (21 825) 6 776 Autres produits et charges opérationnels 1 233 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (21 824) 7 010 RÉSULTAT FINANCIER (2 563) (1 277) Quote-part de résultat net des entreprises associées 26 106 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (24 360) 5 839 Impôts sur les résultats 3 446 (2 505) RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ (20 914) 3 334 Part des intérêts minoritaires 32 0 RÉSULTAT NET PART GROUPE (20 946) 3 334 Résultat net par action (en unité monétaire : euro) (4.06) 0.59 Résultat net dilué par action (en unité monétaire : euro) (4.01) 0.59 État du résultat global (En milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 janvier 2019 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ (20 914) 3 334 Éléments recyclables du résultat global Variation de la juste valeur des instruments financiers (12) 15 Écarts de conversion 866 (534) Éléments non recyclables du résultat global Pertes et gains actuariels (IAS 19 révisée) (688) (201) TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 166 (720) RÉSULTAT GLOBAL (20 748) 2 614 Part revenant au Groupe (20 792) 2 599 Part revenant aux minoritaires 44 15 2. Bilan consolidé (En milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 janvier 2019 ACTIF ACTIFS NON COURANTS 152 176 129 389 Écarts d’acquisition 41 448 41 404 Immobilisations incorporelles 62 139 61 811 Immobilisations corporelles 5 633 6 101 Droits d’utilisation des actifs loués 1 20 680 - Participation dans les entreprises associées 1 099 1 083 Impôts différés actifs 17 204 10 920 Autres actifs non courants 3 264 8 070 Instruments de couverture 6 0 ACTIFS COURANTS 82 183 101 186 Clients 44 733 65 131 Autres créances courantes 13 720 15 348 Charges constatées d’avance 3 489 2 620 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 241 18 087 TOTAL ACTIF 233 655 230 575 PASSIF CAPITAUX PROPRES 85 983 105 633 Capitaux propres – part du Groupe 85 912 104 863 Capital 18 055 18 054 Primes 25 833 25 818 Réserves 61 982 57 862 Résultat (20 946) 3 334 Écarts de conversion 987 (205) Intérêts minoritaires 71 771 PASSIFS NON COURANTS 65 941 51 370 Dettes financières, part à long terme 30 457 36 255 Dettes de location non courantes 2 20 002 - Provision pour avantages au personnel 11 016 9 979 Impôts différés passifs 3 761 3 738 Instruments de couverture 28 13 Autres dettes à long terme 677 1 385 PASSIFS COURANTS 81 731 73 572 Dettes financières, part à court terme 19 143 8 801 Dettes de location courantes 2 631 - Fournisseurs 8 632 8 848 Dettes fiscales et sociales et autres dettes courantes 24 230 30 560 Provisions 675 762 Passifs sur contrats, produits constatés d’avance 28 421 24 601 TOTAL PASSIF 233 655 230 575 2 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er février 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l’information comparative n’a pas été retraitée. 3. Tableau de variation des capitaux propres consolidés (En milliers d’euros sauf le nombre d’actions) Nombre

d’actions Capital Primes Réserves

consolidées Écarts de

conversion Part du Groupe Intérêts

minoritaires Total capitaux

propres AU 31 JANVIER 2018 6 016 442 18 049 25 782 56 460 349 100 638 844 101 483 Variation de juste valeur des instruments financiers

de couverture 15 15 15 Écarts de conversion (554) (554) 20 (534) Pertes et gains actuariels (IAS 19 révisée) (196) (196) (5) (201) Produits et charges comptabilisés directement

en capitaux propres (181) (554) (735) 15 (720) Résultat net 3 334 3 334 0 3 334 Total du résultat global 3 153 (554) 2 599 15 2 614 Augmentation de capital 1 450 4 36 40 40 Actions propres (131) (131) (131) Stock-options et actions gratuites 751 751 751 Transactions avec des minoritaires 688 688 (89) 599 Autres mouvements 276 276 1 277 AU 31 JANVIER 2019 6 017 892 18 053 25 818 61 197 (205) 104 861 771 105 633 Variation de juste valeur des instruments financiers

de couverture (12) (12) (12) Écarts de conversion 848 848 18 866 Pertes et gains actuariels (IAS 19 révisée) (682) (682) (6) (688) Produits et charges comptabilisés directement

en capitaux propres (694) 848 154 12 166 Résultat net (20 946) (20 946) 32 (20 912) Total du résultat global (21 640) 848 (20 792) 44 (20 748) Augmentation de capital 600 2 15 17 17 Actions propres 22 22 22 Stock-options et actions gratuites 690 690 690 Transactions avec des minoritaires 927 927 (750) 177 Autres mouvements 187 187 6 193 AU 31 DECEMBRE 2019 6 018 492 18 055 25 833 41 383 643 85 912 71 85 983 4. Tableau des flux de trésorerie consolidés (En milliers d’euros) 31 décembre 2019 31 janvier 2019 Résultat net de l’ensemble consolidé (20 946) 3 334 Quote-part de résultat net des entreprises associées (32) (106) Amortissements et provisions 1 8 882 4 353 Impact de la capitalisation des frais de développement (1 300) (2 679) Charge d’impôt (exigible et différé) (3 446) 2 505 Impôts versés (1 980) (1 736) Gains et pertes financiers latents 120 (370) Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 690 751 Résultat de cessions d’actifs 114 (6) MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT (17 879) 6 046 Créances clients et comptes rattachés 19 446 (442) Dettes fournisseurs et comptes rattachés (293) (1 066) Autres créances et autres dettes (865) 5 582 Variation du besoin en fonds de roulement 18 288 4 074 FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’EXPLOITATION 409 10 120 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (642) (796) Acquisitions d’immobilisations corporelles (1 340) (3 395) Produits de cession d’actifs - 8 Acquisitions de filiales nettes de la trésorerie acquise (795) (4) Autres opérations d’investissement (7) (2 425) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (2 784) (6 613) Emprunts et avances conditionnées 14 422 46 165 Remboursements de prêts et d’avances conditionnées 1 (10 148) (46 669) Augmentation de capital 17 40 Rachats et reventes d’actions propres 22 (131) Dividendes versés - (89) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 4 312 (684) Impact des variations de change sur la trésorerie 216 (456) AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 2 153 2 367 Trésorerie à l’ouverture 18 087 15 720 Trésorerie à la clôture 20 241 18 087 VARIATION DE TRÉSORERIE 2 154 2 367 (1) L’impact de la norme IFRS 16 est une augmentation du retraitement d’amortissements et provisions et donc une amélioration de la marge brute d’autofinancement à hauteur de +5,2 millions d’euros, avec contrepartie remboursement des dettes de location dans la partie financement du TFT pour -5,2 millions d’euros. Annexe 2 Méthodologie d’élaboration de l’information proforma dans le cadre du changement de date de clôture Communiqué de presse de présentation des résultats annuels

23/03/2020 À la suite de la décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 18 juillet 2019, la date de clôture de l’exercice fiscal a été décalée du 31 janvier au 31 décembre. Par conséquent, l’exercice fiscal 2019, d’une durée de 11 mois, allant du 1er février au 31 décembre 2019, n’inclut donc pas le mois de janvier 2019. Janvier étant un mois très significatif en termes de chiffre d’affaires (renouvellement de près de la moitié de contrats de l’activité Licences), les résultats de l’exercice fiscal 2019 de 11 mois diffèrent sensiblement de ceux d’une année complète de 12 mois. A des fins de bonne comparabilité des informations et conformément à la recommandation n°2013-08 de l’AMF, les principaux agrégats des états financiers ont été recalculés en proforma de janvier à décembre, au titre de l’année 2019 ainsi qu’au titre de l’année 2018. Les données proforma permettent ainsi de refléter l’activité du Groupe sur deux exercices complets. Les données présentées portent principalement sur le compte de résultat, des données de trésorerie et de dette financière. Le compte de résultat 2019 proforma 12 mois est sensiblement différent de celui de l’exercice fiscal de 11 mois. Les informations proforma ont été établies selon la méthodologie suivante : Réalisation de clôtures additionnelles pour l’ensemble des entités du Groupe au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 qui ont permis de produire le bilan au 31 décembre 2018 (directement comparable au bilan historique au 31 décembre 2019) et les comptes de résultat de janvier à décembre 2018 et 2019.

Le processus de consolidation des clôtures additionnelles a été le même que pour chaque clôture annuelle pour l’ensemble des entités.

Plus spécifiquement, les comptes significatifs suivants ont été déterminées en utilisant les modalités suivantes:

Le chiffre d’affaires de l’activité Licences provient de deux obligations de prestations : l’accès au logiciel (soit la licence elle-même) et la prestation de maintenance. Le chiffre d’affaires de la part d’accès au logiciel a été reconnu sur la base des dates effectives de mise à disposition du logiciel au client, celui relatif à la prestation de maintenance reconnu linéairement sur la durée annuelle du contrat - soit la méthode usuelle de chaque clôture annuelle et conformément à la norme IFRS 15 ;

Le chiffre d’affaires de l’activité Services correspond principalement à des prestations de consulting. Le chiffre d’affaires consulting a été constaté à l’avancement des projets à fin décembre 2018, pour toutes les entités disposant d’un suivi mensuel. En cas d’absence de suivi mensuel, une proratisation par mois du dernier trimestre de l’exercice fiscal 2018 a été calculée – cette approche étant acceptable étant donné la linéarité mois par mois du chiffre d’affaires de cette activité ;

Les coûts directement liés au chiffre d’affaires (telles les redevances versées à des tiers ou des commissions versées à des agents) ont été calculés sur la base du chiffre d’affaires précis de chaque mois ;

Les coûts de personnel hors bonus variable résultent des données de paie et charges sociales versées chaque mois, les provisions relatives ayant été calculées en fonction de la situation existant à chaque clôture. Les provisions pour bonus variable ont été ajustées afin que chaque proforma reflète le coût d’une année de 12 mois ;

L’impact net de la capitalisation des coûts de développement, ainsi que les amortissements et provisions, ont été calculés à chaque date de clôture ;

Certains autres coûts externes peuvent résulter d’estimations prorata temporis, par exemple les charges de loyer des locaux occupés par les entités du Groupe qui sont en règle générale facturées au trimestre. Enfin, les composantes de l’évolution de la position de trésorerie ont été déterminées au travers d’un tableau de flux de trésorerie élaboré selon le process habituel de chaque consolidation. Annexe 3 IFRS 16 Communiqué de presse de présentation des résultats annuels

23/03/2020 Applicable depuis l’exercice 2019, la nouvelle norme IFRS 16 prévoit la reconnaissance d’actifs et de passifs issus des contrats de location (immobilisations corporelles - biens immobiliers et véhicules, et dettes de location). La charge de loyer correspondante est désormais répartie entre dotations aux amortissements et charge financière sur la dette. La nouvelle norme IFRS 16 s'applique aux exercices financiers commençant le 1er janvier 2019 ou après. Elle exige que les locataires comptabilisent les actifs et les passifs pour tous les contrats de location non à court terme. ESI a reconnu les actifs et les passifs liés au droit d'utilisation des bureaux et des véhicules loués. La charge de location est ventilée entre l'amortissement de l'actif du droit d'utilisation et les intérêts de la dette. L'impact de la norme IFRS 16 sur l'EBIT de 2019 reste limité à 0,2 million d'euros. L'EBITDA (avant l'IFRS 16) a augmenté pour atteindre 12,3 M€ (vs. 8,1 M€), soit 8,4% des revenus totaux (vs. 6,0%). L'EBIT (avant IFRS 16) s’est amélioré à 8,3 M€ (vs. 3,6 M€), soit 5,7% des revenus totaux. Impacts IFRS 16 : EBITDA: 5,4

EBIT: 0,2 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200323005598/fr/

© Business Wire 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ESI GROUP 18:59 ESI GROUP : Résultats annuels 2019 : Performance financière en amélioration BU 18/03 ESI GROUP : publication des résultats annuels 17/03 SMALL & MID CAPS : les derniers choix des stars de la gestion 10/03 ESI GROUP : Franchissements de seuil CO 14/02 EN DIRECT DES MARCHES : Renault Crédit Agricole, EDF, Euronext, Technicolor, .. 14/02 BOURSE DE PARIS : Le coronavirus et le PIB européen abattront-ils les marchés ? 14/02 ESI GROUP : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 13/02 ESI GROUP : Chiffre d'affaires 2019 BU 31/01 ESI GROUP : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 13/01 ESI GROUP : Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec le CIC BU Recommandations des analystes sur ESI GROUP 2019 ESI GROUP : T3 'rassurant', mais Invest reste neutre CF 2019 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Sanofi, EssilorLuxottica, Casino, Sainsbury, Prosus, .. 2019 ESI GROUP : Invest Securities abaisse son objectif de cours CF

Données financières (EUR) CA 2020 133 M EBIT 2020 7,20 M Résultat net 2020 3,70 M Dette 2020 34,7 M Rendement 2020 - PER 2020 56,1x PER 2021 34,5x VE / CA2020 1,68x VE / CA2021 1,46x Capitalisation 188 M Graphique ESI GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ESI GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 44,33 € Dernier Cours de Cloture 33,40 € Ecart / Objectif Haut 94,6% Ecart / Objectif Moyen 32,7% Ecart / Objectif Bas -1,20% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Cristel de Rouvray Chief Executive Officer & Executive Director Alain Loriot de Rouvray Non-Executive Chairman Vincent Chaillou COO, Director & President-Edition Operations Olfa Zorgati Chief Financial Officer Charles-Helen des Isnards Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ESI GROUP 2.77% 202 MICROSOFT CORPORATION -12.90% 1 044 691 ORACLE CORPORATION -13.84% 143 961 ADOBE INC. -10.45% 142 728 SAP AG -24.15% 116 304 INTUIT INC. -22.94% 52 577