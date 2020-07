ESI Group : annonce le départ à la retraite du Dr. Christopher St John, Directeur Général Délégué du groupe

Regulatory News :

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) (Paris:ESI), acteur mondial de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, annonce le départ à la retraite de Christopher St John, Directeur Général Délégué du groupe depuis décembre 2013 au 31 décembre 2020.

Le processus de départ à la retraite, qui s’inscrit dans l’évolution de la stratégie de gouvernance d’ESI s’articule en deux étapes :

Le 25 juin 2020, le Conseil d’administration d’ESI Group a pris acte de la démission de Christopher St John de son mandat de Directeur Général Délégué, prenant effet le 30 juin 2020.

A partir du 1er juillet 2020, il restera Directeur de la région Asie-Pacifique et membre du Comité exécutif du groupe jusqu’à son départ de la société, le31 décembre 2020.

Depuis son arrivée dans le Groupe en 2008, Christopher St John fut un leader incontesté et un acteur clé dans le déploiement de la stratégie d’ESI, notamment en Asie. Son expertise, sa connaissance fine du secteur et sa capacité à conduire des opérations dans des écosystèmes multiculturels furent des atouts essentiels pour renforcer la présence du groupe dans des pays clés comme le Japon, la Chine, la Corée ou l'Inde.

Alain de Rouvray, Président du Conseil d’administration commente : « J’ai recruté Christopher il y a 12 ans pour accompagner l’accélération du développement du groupe en Asie grâce à ses compétences professionnelles et ses qualités personnelles. Ce fut un réel plaisir de travailler à ses côtés et de pouvoir bénéficier de ses expériences et de sa compréhension unique du marché asiatique. Il a grandement contribué à la construction de partenariats clés avec nos clients pour les accompagner dans leur transformation numérique notamment en Chine et au Japon. »

Christopher St John conclu : « Je suis arrivé chez ESI après 30 ans de carrière et je suis fier d'avoir fait partie de leur presque 50 ans d’histoire et d'avoir contribué à l'évolution de leur leadership dans l’industrie. C'est un privilège de faire partie de leur riche communauté de clients, de partenaires et de collaborateurs et d'aider à la transition menant à une nouvelle génération de direction. Je tiens à remercier Alain et le Conseil d’administration d’ESI pour leur soutien sans faille tout au long de mon mandat de directeur général délégué et à exprimer mon engagement continu envers la réussite de mes collègues, de l'entreprise et de nos clients. »

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200701005913/fr/