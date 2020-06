ESI Group : en forte baisse, un analyste n'est plus à l'achat

Données financières EUR USD CA 2020 133 M 149 M - Résultat net 2020 3,70 M 4,16 M - Dette nette 2020 34,7 M 39,0 M - PER 2020 62,9x Rendement 2020 - Capitalisation 197 M 221 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,74x Nbr Employés - Flottant 53,8% Graphique ESI GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ESI GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 37,33 € Dernier Cours de Cloture 37,50 € Ecart / Objectif Haut 28,0% Ecart / Objectif Moyen -0,44% Ecart / Objectif Bas -17,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Cristel de Rouvray Chief Executive Officer & Executive Director Alain Loriot de Rouvray Non-Executive Chairman Vincent Chaillou COO, Director & President-Edition Operations Olfa Zorgati Group Director-Finance & Administrative Charles-Helen des Isnards Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ESI GROUP 15.38% 221 MICROSOFT CORPORATION 19.05% 1 423 715 ADOBE INC. 23.26% 195 871 ORACLE CORPORATION -2.11% 163 545 SAP SE -4.17% 154 289 SERVICENOW INC. 36.42% 73 446