ESI Group : inauguration de nouveaux bureaux à Rungis

03/10/2018 | 08:12

ESI Group annonce l'inauguration de ses nouveaux bureaux à Rungis, siège de sa filiale ESI France et premier site du Groupe sur le territoire français.



ESI Group, présent, dès sa création, sur le Parc Icade de Rungis, confirme son implantation sur ce site afin de conserver la proximité avec ses clients majoritairement présents dans l'Ouest et le Sud franciliens.



' Ces nouveaux locaux s'inscrivent dans la stratégie du Groupe et dans son projet de transformation. Ils permettront notamment le renforcement des synergies entre les équipes et la transversalité des compétences et des solutions afin d'offrir des prestations à haute valeur ajoutée pour les acteurs industriels ' indique la direction du groupe.



