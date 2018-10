ESI Group : partenariat avec Gelato Globe pour la RSE

10/10/2018 | 07:50

Le spécialiste du prototypage virtuel ESI Group et la plateforme logicielle Gelato Globe annoncent leur partenariat visant à renforcer la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) du groupe et limiter son empreinte environnementale globale.



En cherchant à améliorer l'impact environnemental de ses bureaux, ESI réduit sa consommation de papier et d'énergie liée à ses impressions, et limite les émissions de gaz à effet de serre associées aux livraisons longue distance.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.