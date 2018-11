ESI : et AddUp renforcent leur partenariat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À l’occasion du salon Formnext 2018, AddUp et ESI Group renforcent leur partenariat en présentant « Distortion Simulation AddOn », module de simulation ergonomique et accessible dédié à la fabrication additive (impression 3D) métallique et issu d’un projet commun. Ce module, disponible au printemps 2019, viendra enrichir la palette de fonctionnalités du logiciel AddUp Manager, dédié à la définition et suivi de production de pièces pour la fabrication additive." Dans un contexte où l'industrialisation de la fabrication additive est devenue une réalité, la simulation basée sur la physique des matériaux permettant de comprendre en profondeur le procédé et comportement des matériaux, est un des éléments clés d'amélioration de la compétitivité du procédé de la fabrication additive ", ont expliqué les deux sociétés. Jusqu'à présent, la validation des productions passait principalement par la fabrication de pièces puis la mesure de leur conformité.