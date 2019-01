16/01/2019 | 11:08

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Esker, qualifié de 'dossier de qualité', et ajuste son objectif de cours de 73 à 77 euros, au lendemain d'un point d'activité du spécialiste de la dématérialisation de documents.



'La société confirme s'attendre à une forte croissance organique sur l'année 2019', note le bureau d'études, qui révise légèrement à la hausse son scénario de croissance à horizon 2020 (+16% par an en moyenne, jugé prudent au regard du 20% en normatif visé par Esker).



'La valorisation reste exigeante (3,5 fois le CA attendu pour 2019), toutefois en ligne avec ses pairs, les fondamentaux sont excellents et le momemtum ne devrait pas faiblir sur 2019', ajoute l'analyste en charge du dossier.



