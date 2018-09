ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation Dénomination sociale de l'émetteur : ESKER SA Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) ESKER Date de début du programme juil.-17 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES Opérations du mois de : août-18 I. INFORMATIONS CUMULEES Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 5590550 Solde au 30/06/2018, date de la dernière déclaration : 150505/2,72% Nombre de titres achetés dans le mois : 1780 Nombre de titres vendus dans le mois : 798 Nombre de titres transférés (1) dans le mois Nombre de titres annulés dans le mois : Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de

transaction

jj/mm/aaaa Nom de

l'intermédiaire Achat / Vente /

Transfert (2) Nombre de

titres (3) Dont nombre de titres

achetés/vendus dans le

cadre d'un contrat de liquidité Cours de la

transaction (4) Montant Commentaires (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,9 -59,9 01/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,9 59,9 02/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,9 -59,9 02/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,6 -2980 02/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,3 -2965 02/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,3 -2965 02/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 20 20 -59,5 -1190 02/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,9 59,9 03/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,5 -59,5 03/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 11 11 -59,2 -651,2 03/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,5 59,5 06/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59 -2950 06/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59 -2950 06/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,9 -2945 06/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 8 8 59,3 474,4 07/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,4 -2970 07/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,1 -2955 07/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,8 2990 07/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,8 2990 07/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,2 2960 08/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 10 10 -59,4 -594 08/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,9 -2945 08/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,2 -2960 08/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 47 47 -59,5 -2796,5 08/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,3 2965 08/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 100 100 59,3 5930 08/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,8 2990 08/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,7 2985 09/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,7 -2985 09/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,4 -2970 09/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 11 11 -59,9 -658,9 10/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,9 -59,9 10/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,9 59,9 14/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 25 25 -60 -1500 14/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,7 -2985 15/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,9 -59,9 15/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,6 -2980 15/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,9 59,9 16/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,8 -59,8 16/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,5 -2975 16/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,8 59,8 17/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,8 -59,8 17/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 14 14 -59,6 -834,4 17/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,5 -59,5 17/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,8 59,8 20/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 10 10 -60 -600 20/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,7 -2985 21/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 10 10 -60 -600 21/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,7 -2985 21/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,4 -2970 22/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 60 3000 22/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 25 25 60 1500 23/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -60 -60 23/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,8 59,8 24/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -60 -60 24/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,7 -2985 24/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,4 -2970 24/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,1 -2955 24/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,8 -2940 24/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 60 60 24/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 4 4 59,7 238,8 27/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,4 -2970 27/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,1 -2955 27/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 35 35 -59,2 -2072 28/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,5 -2975 28/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,2 -2960 28/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,9 -2945 28/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,2 -2960 28/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,5 2975 28/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,8 2990 28/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,5 2975 28/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,5 2975 29/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -58,9 -58,9 29/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,8 -2940 29/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 58,9 58,9 29/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,1 2955 30/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -59,1 -59,1 30/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59 -2950 30/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 59,1 59,1 30/08/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,3 2965 31/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 25 25 -59,5 -1487,5 31/08/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,2 -2960

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ESKER via Globenewswire