ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation Dénomination sociale de l'émetteur : ESKER SA Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) ESKER Date de début du programme juil.-18 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES Opérations du mois de : oct-18 I. INFORMATIONS CUMULEES Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 5597311 Solde au 30/06/2018, date de la dernière déclaration : 150505/2,72% Nombre de titres achetés dans le mois : 6351 Nombre de titres vendus dans le mois : 4800 Nombre de titres transférés (1) dans le mois Nombre de titres annulés dans le mois : Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de

transaction

jj/mm/aaaa Nom de

l'intermédiaire Achat / Vente /

Transfert (2) Nombre de

titres (3) Dont nombre de titres

achetés/vendus dans le

cadre d'un contrat de liquidité Cours de la

transaction (4) Montant Commentaires (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,8 -3240 01/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 33 33 -64,8 -2138,4 01/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 64,9 3245 01/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,1 3255 02/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,7 -3235 02/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,3 3265 03/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 25 25 -65,3 -1632,5 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,6 3280 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,9 3295 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 66,2 3310 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 66,5 3325 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 66,8 3340 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 67,1 3355 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 67,4 3370 03/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 67,7 3385 04/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -67,9 -3395 04/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -67,6 -3380 04/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -67,3 -3365 04/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 15 15 67,9 1018,5 04/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 100 100 68,1 6810 04/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 68,2 3410 04/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 68,5 3425 04/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 68,8 3440 05/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -68,1 -3405 05/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -67,8 -3390 05/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -67,5 -3375 05/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 23 23 -67,2 -1545,6 05/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 68,4 3420 05/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 68,4 3420 05/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 67,8 3390 05/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 31 31 68,7 2129,7 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -67,5 -3375 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -67,2 -3360 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -66,9 -3345 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -66,6 -3330 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -66,3 -3315 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -66 -3300 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -66,3 -3315 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,7 -3285 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,4 -3270 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 65 65 -65,7 -4270,5 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -66 -3300 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,7 -3285 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,4 -3270 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,1 -3255 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,8 -3240 08/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,5 -3225 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 10 10 -65,8 -658 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,9 -3245 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,5 -3275 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,6 -3230 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,2 -3260 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64 -3200 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,3 -3215 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,7 -3185 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,5 -3225 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,2 -3210 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,9 -3195 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,9 -3245 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,5 -3225 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,2 -3210 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,5 -3225 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,2 -3210 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,9 -3195 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,6 -3180 09/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 17 17 -64,9 -1103,3 09/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 64,6 3230 09/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 64,9 3245 09/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 15 15 64,4 966 09/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 100 100 64,4 6440 09/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 64,6 3230 09/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 64,9 3245 09/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 4 4 65,2 260,8 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,5 -3275 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -65,2 -3260 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,9 -3245 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,6 -3230 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,3 -3215 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64 -3200 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,7 -3185 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,1 -3155 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,4 -3170 10/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,8 -3140 10/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 47 47 65 3055 10/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,5 3275 10/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,2 3260 10/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,8 3290 10/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 66,1 3305 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,1 -3105 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,1 -3105 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,1 -3105 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,8 -3090 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,5 -3075 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,2 -3060 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,9 -3045 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,3 -3015 11/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60 -3000 11/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 61,7 3085 11/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 200 200 61,6 12320 11/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62 3100 12/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 10 10 -61,7 -617 12/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,7 -3085 12/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,7 -3085 12/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 61,9 3095 12/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,3 3115 12/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,6 3130 12/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,9 3145 12/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63,2 3160 12/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63,5 3175 12/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63,848 3192,4 15/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,6 -3180 15/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,3 -3165 15/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,7 -3135 15/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63 -3150 15/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,4 -3120 15/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,1 -3105 16/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63 -3150 16/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,7 -3135 16/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,1 -3105 16/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,5 -3075 16/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,4 -3120 16/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,8 -3090 16/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,2 -3060 16/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63,3 3165 16/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,7 3135 16/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63 3150 16/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 107 107 63,0065421 6741,7 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 25 25 62 1550 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62 3100 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,3 3115 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,6 3130 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,9 3145 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63,2 3160 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 250 250 63,3 15825 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63,5 3175 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 63,8 3190 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 64,1 3205 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65 3250 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,3 3265 17/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 65,6 3280 18/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,7 -3235 18/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 32 32 -64,4 -2060,8 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -64,7 -64,7 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,6 -3230 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64 -3200 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -64,3 -3215 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,7 -3185 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,1 -3155 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,4 -3170 19/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,8 -3140 19/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 64,7 64,7 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,2 -3160 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -63,2 -3160 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,9 -3145 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62 -3100 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,6 -3130 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -62,3 -3115 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,7 -3085 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,4 -3070 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,1 -3055 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,3 -3065 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,6 -3080 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,1 -3055 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,8 -3040 22/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,5 -3025 22/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 62,3 3115 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -61,8 -61,8 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,6 -3080 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61,3 -3065 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -61 -3050 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,7 -3035 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,4 -3020 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,1 -3005 23/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,8 -2990 23/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 61,8 61,8 24/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,4 -2920 24/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58 -2900 24/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59 2950 24/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 200 200 58,6 11720 24/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,9 2945 24/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,6 2930 24/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,9 2945 24/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,2 2960 24/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 16 16 59,5 952 25/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 14 14 -59,2 -828,8 25/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,2 -2960 25/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,8 -2940 25/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,4 -2920 25/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58 -2900 25/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,9 2945 26/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 10 10 -59 -590 26/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,6 -2930 26/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 8 8 -58,2 -465,6 26/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 64 64 58,8 3763,2 29/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 10 10 -58,2 -582 29/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58 -2900 29/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 42 42 -57,7 -2423,4 29/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 102 102 58,3 5946,6 29/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,5 2975 29/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,9 2945 29/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,2 2960 29/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,6 2930 29/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 41 41 59,8 2451,8 30/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,5 -2925 30/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,5 -2925 30/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,8 2940 30/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 2 2 59,1 118,2 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 1 1 -58,5 -58,5 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -58,5 -2925 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,5 -3025 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -60,2 -3010 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,3 -2965 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,9 -2995 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,6 -2980 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 50 50 -59,3 -2965 31/10/2018 Portzamparc ACHAT COMPTANT 49 49 -58,4 -2861,6 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 1 1 58,5 58,5 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,6 2930 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 58,9 2945 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 60,2 3010 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,3 2965 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,9 2995 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 59,6 2980 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 60,5 3025 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 60,8 3040 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 50 50 60,8 3040 31/10/2018 Portzamparc VENTE COMPTANT 28 28 59,9 1677,2

