ESKER : s'implante à Hong Kong

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Esker a annoncé l'ouverture d'une nouvelle filiale à Hong Kong. Une implantation qui s'inscrit dans la stratégie de développement international de l'éditeur de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud depuis sa création. Esker fait partie des ETI françaises ayant réussi le pari de l'international avec 61 % de son chiffre d'affaires réalisé à l'international, 13 filiales à travers le monde (Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Australie, Malaisie, Singapour.) et plus de 20 nationalités au sein de ses équipes.Déjà présent en Asie du Sud-Est avec deux filiales en Malaisie et à Singapour, Esker se dote aujourd'hui d'un nouveau bureau à Hong Kong pour répondre à plusieurs objectifs. Le groupe souhaite assurer une présence auprès de ses clients de plus en plus nombreux sur place, notamment dans le domaine du luxe, parmi lesquels Kering, Esquel, QNet, ou encore LVMH Horlogerie & Joaillerie.Il veut également renforcer sa présence en Asie de manière globale ; Hong Kong et Singapour étant les deux places de marché disposant du plus grand nombre de centres de décision en Asie.Deux consultants installés dans les locaux d'Esker sur place travaillent déjà pour les clients d'Esker à Hong-Kong et accueilleront bientôt de nouveaux collaborateurs dont la plupart seront sinophones.